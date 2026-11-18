Kristal Silva, conductora de ‘Venga la alegría’ y ‘La granja VIP’, generó mucha conversación en las últimas horas, luego de que sus compañeros de programa señalaran que estaría luciendo una “pancita” frente a las cámaras, lo que desató rumores sobre un posible embarazo.

Ante ello, la propia conductora respondió a las especulaciones y aclaró qué estaría provocando que su vientre se vea así. ¿Ya está esperando a su primer bebé? Te contamos lo que dijo.

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Kristal Silva / Redes sociales

¿Por qué surgieron rumores de embarazo de Kristal Silva y qué notaron sus compañeros?

Todo surgió una charla detrás de cámaras en ‘Venga la alegría’, cuando algunos de sus compañeros comenzaron a hablar sobre los cambios que notaban en su apariencia.

Viviann Baeza incluso aseguró que la conductora estaba embarazada y pidió a los demás que observaran su rostro, pues consideraban que tenía un brillo diferente. También señalaron que su vientre lucía más abultado, por lo que comenzaron las bromas y especulaciones sobre la posibilidad de que estuviera esperando a su primer bebé.

La conversación tomó por sorpresa a Kristal, quien respondió entre risas a los comentarios y explicó lo que estaba pasando con ella.

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Kristal Silva / Redes sociales

¿Kristal Silva confirmó que está esperando un bebé? Esto respondió

En un clip publicado en las redes sociales del programa, se observa a Kristal apenada luego de los comentarios de sus compañeros. Sin embargo, tomó la situación con humor y respondió con sinceridad sobre los cambios que ha notado en su cuerpo.

La conductora negó que esté esperando un bebé, aunque reconoció que existe mucha ilusión por parte de sus compañeros de verla embarazada.

Sin embargo, atribuyó los cambios en su cuerpo a la rutina de trabajo que tiene actualmente con la conducción del matutino y de ‘La granja VIP’.

Explicó que no ha podido hacer ejercicio ni alimentarse adecuadamente por el poco tiempo libre que tiene, lo que podría estar reflejándose en unos “kilitos de más”. Además, señaló que también podría deberse a una colitis nerviosa provocada por el estrés.

“Yo siento que tienen mucha ilusión de verme con pancita y de dar el anuncio de que estoy embarazada. Pero, que yo sepa, todavía no. Puede ser que tenga más pancita, no tengo tiempo de hacer ejercicio, no estoy comiendo como normalmente como, cuidando mi alimentación. Ando de ‘Venga’ a ‘La granja’ y así. Yo creo que lo que están viendo es entre la colitis que me da por el estrés o mis kilitos de más.” Kristal Silva

Por tanto, Kristal Silva no está embarazada, aunque con sus declaraciones no descartó por completo tener a su primer bebé con su esposo.

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Nuestra conductora responde ante los rumores al respecto. 🫪🤰🏻✨ #VLA #KristalSilva https://t.co/aIqN0umcsU — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 18, 2026

¿Quién es el esposo de la conductora Kristal Silva?

El esposo de Kristal Silva es Luis Ángel Lores, un abogado originario de Tamaulipas que, a diferencia de Kristal, se mantiene alejado del mundo del espectáculo y lleva un perfil discreto.

La historia de amor entre ambos comenzó cuando eran adolescentes, pues se conocieron durante la secundaria y fueron novios por primera vez; sin embargo, terminaron y en la prepa volvieron a coincidir.

De acuerdo con una entrevista que Kristal Silva tuvo con TVNotas, llevaban alrededor de 15 años de relación cuando finalmente llegaron al altar. Hasta ahora, no se sabe si la conductora y su esposo tienen planes de agrandar la familia.

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