En los últimos días, algunos colaboradores de ‘Sale el sol’ han anunciado su salida del programa, en medio de los cambios que se están realizando al interior de Imagen Televisión.

Como parte de esta reestructuración, también han comenzado a llegar nuevas caras a los programas de la televisora, y el matutino no ha sido la excepción.

La mañana de este lunes 16 de noviembre, ‘Sale el sol’ presentó en vivo a una nueva integrante de su equipo de conductores. ¿De quién se trata? Te contamos.

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Sale el sol / Redes sociales

¿Qué conductores anunciaron su salida de ‘Sale el sol’ recientemente?

En los últimos meses, ‘Sale el sol’ ha tenido varios cambios en su equipo de colaboradores. Una de las primeras salidas recientes fue la de Beibi Benítez, quien se despidió del matutino el pasado 30 de octubre.

Posteriormente, el viernes 13 de noviembre, se anunció la salida de Kati Zaragoza y Rafa Serdán, quienes se despidieron durante la transmisión del programa. Ese mismo día también se dio a conocer la salida de Carlos, mejor conocido como ‘el Chulo’, quien formó parte del equipo de producción alrededor de 10 años.

En seguimiento a los cambios dentro del programa, están llegando nuevos conductores para llevar el matutino.

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Conductores de ‘Sale el sol’ / Captura de pantalla

¿Quién es la nueva conductora de ‘Sale el sol’ y cuál es su trayectoria?

En la emisión del lunes 16 de noviembre, el equipo de conductores de ‘Sale el sol’ le dio la bienvenida a Annesy Lozano.

Annesy es actriz, bailarina y conductora. Antes de llegar al programa, participó en distintas producciones como ‘La rosa de Guadalupe’, ‘Esta historia me suena’ y ‘Eternamente amándonos’.

Además de su experiencia como actriz, cuenta con preparación en danza profesional, con conocimientos de ballet, jazz y hip-hop. En el ámbito de la conducción, ha participado principalmente en el ámbito deportivo, en programas como ‘Las mundialitas’ y ‘Primera y gol’.

Anessy ya es un rostro conocido en la televisora, pues formaba parte del espacio deportivo ‘Jugamos en casa’.

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Anessy Lozano, nueva conductora de ‘Sale el sol’ / Instagram

Así recibieron a Annesy Lozano como nueva conductora de ‘Sale el sol’

Durante la emisión, Paulina Mercado, Mauricio Mancera y Gaby Ramírez dedicaron unos minutos para presentar frente a las cámaras a Annesy, su nueva compañera en la conducción.

La nueva integrante ingresó al foro y saludó emocionada a sus compañeros de equipo. Además, expresó la ilusión que ya tenía por incorporarse al matutino, pues anteriormente había estado las instalaciones de la televisora, en el programa deportivo ‘Jugamos en casa’.

La llegada de Annesy Lozano se suma a los recientes movimientos dentro de Imagen Televisión, entre ellos, la salida de Addis Tuñón de ‘De primera mano’.

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