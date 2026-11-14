Conductora de Sale el sol pone a prueba a su novio con MENTIRAS durante su viaje a China, ¿hubo pleito? VIDEO

Hace unos meses, Gaby Ramírez, conductora de ‘Sale el sol’, presentó a su novio durante una emisión en vivo del matutino, sorprendiendo a sus compañeros de foro.

Ahora, durante su viaje a China, la presentadora puso a prueba su relación con una dinámica que involucró a su pareja y lo llevó a sostener una mentira que lo puso en aprietos por algunos momentos. Pero ¿cómo reaccionó su novio y de qué trataba el reto? Te contamos.

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Gaby Ramírez / IG: @gabrirmz

¿Por qué la conductora Gaby Ramírez obligó a su novio a mentir sobre su pasado?

Durante su estancia en China, la conductora Gaby Ramírez participó en una dinámica en la que debía convencer a su novio de contar una historia falsa sobre su pasado para ganar una recompensa.

El reto consistía en hacerle creer a su pareja que ella estaba hablando con unas amigas sobre su supuesto pasado como stripper en Veracruz. Para ganar la recompensa, él debía seguirle la corriente y sostener la mentira.

El premio por conseguir el reto era de 300 yuanes, equivalente a casi mil pesos mexicanos.

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¿Cómo reaccionó el novio de Gaby Ramírez a la dinámica?

Al principio, el novio de Gaby Ramírez estaba desconcertado por la historia que la conductora le estaba contando; sin embargo, decidió seguirle el juego y confirmar todo lo que ella decía sobre un supuesto pasado como stripper en Veracruz.

“Estoy con unas amigas y te acuerdas cuando trabajabas de stripper en Veracruz y bailabas bien chido y te pagaban como dos mil pesos?” , empezó Gaby.

, empezó Gaby. "¿Para qué es esta información o qué?” , preguntó desconcertado su novio.

, preguntó desconcertado su novio. “Es que les estoy contando que eras stripper y que tienes un cuerpazo” , respondió Gaby.

, respondió Gaby. “Sí, pero solo lo hice unas veces”, replicó Josué.

Después de colgar la llamada, los creadores de contenido le ofrecieron a Gaby duplicar la recompensa si mostraba que los seguía en sus redes sociales.

Sin embargo, en esta parte fue Gaby quien terminó sorprendida al descubrir que su novio conocía a los creadores que estaban haciendo la dinámica.

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Gaby Ramírez y su novio / Redes sociales

¿Quién es el novio de la conductora Gaby Ramírez?

El novio de Gaby Ramírez es Josué Menéndez Bejarano, un atleta mexicano originario de Veracruz, reconocido por haber conseguido un tricampeonato nacional en lanzamiento de jabalina.

Josué también es conocido por su participación en ‘Exatlón México’, donde debutó en la sexta temporada, en 2022. Posteriormente, regresó a la competencia en otras ediciones, entre ellas ‘Exatlón All Star’.

La relación entre ambos se hizo pública en agosto de 2026, a unos meses de que Gaby Ramírez se enfrentara a una cirugía de emergencia a causa de complicaciones con un implante mamario.

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