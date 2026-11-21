Meses después de que Valeria Marín anunció su salida de TUDN, la conductora asistió al podcast Diablito show, donde se sinceró sobre las razones que la llevaron a decirle adiós al que consideraba su trabajo soñado, desatando especulaciones sobre lo que realmente ocurrió detrás de cámaras. ¿Se arrepiente de haber dejado la empresa? ¡Te contamos todos los detalles!

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Valeria Marín se sincera tras su salida de TUDN. / Redes sociales

¿En qué momento Valeria Marín tomó la decisión de irse de TUDN?

Durante su participación en el podcast de Diablito Show, Valeria Marín habló por primera vez sobre su despedida de Televisa. Aunque admitió que TUDN representaba su trabajo soñado, confesó que decidió cerrar su ciclo profesional cuando vio que ya no tenia a donde crecer.

“Siento que Televisa también me puso quizás un techo. Uno aspira siempre a más y puede sonar un poco más egoísta, pero sí quieres más partidos y quizás sí quieres ir a más encuentros”. Valeria Marín

De acuerdo con la conductora, el punto de quiebre ocurrió justo después de finalizar la cobertura del Mundial 2026. Pese a que reconoció el éxito que tuvieron, fue el detonante para cuestionarse cuál sería su siguiente paso.

“Lo hicimos chin*n. Estuvimos viviendo el sueño en Nueva York, que imagínate pasar ahí todo el Mundial, pero después dije: '¿Qué más viene? La neta sí quiero más cosas’”. Valeria Marín

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¿Valeria Marín destapa preferencias en TUDN tras su salida?

Al ser cuestionada sobre si existían favoritismos al interior de la televisora, Valeria Marín prefirió mantener una postura y aseguró que Televisa es demasiado grande. Incluso puso sobre la mesa el caso de su esposo, Julián Gil, quien pese a dedicarse a los espectáculos, también ha sido llamado para colaborar en transmisiones deportivas.

Sin embargo, sí dejó entrever que hubo ciertas determinaciones internas con las que no coincidió del todo, motivo por que refirió retirarse, pues sintió que no obtendría más oportunidades. De esta manera, Marín evitó señalar favoritismos directos, pero dejó en claro que su salida fue por ambición profesional, descartando cualquier pleito con los ejecutivos o autoridades de TUDN.

“Igual y en las decisiones de los jefes yo no iba muy de acuerdo a eso. Decía: ‘Me meto unas ching*s y me encanta, y quiero estar aquí, y quiero más’, y por lo que veo no va a ser así, entonces mejor me hago a un ladito y todo chido”. Valeria Marín

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Valeria Marín y su salida de TUDN / Instagram

¿Cómo anunció Valeria Marín su salida de TUDN?

Cabe recordar que, hace algunos meses, Valeria Marín sorprendió a la audiencia al anunciar oficialmente su salida de TUDN tras siete años. En aquel momento, su despedida desató una ola de rumores en redes sociales e incluso versiones que apuntaban a supuestas diferencias relacionadas con su matrimonio con el actor Julián Gil.

Sin embargo, la propia periodista salió a desmentir cualquier crisis y explicó que su partida respondía únicamente a una etapa concluida en la televisora que le abrió las puertas tras su paso por Fox Sports. Hoy, tras sus recientes declaraciones, queda claro que la conductora busca nuevos proyectos. ¿Emprenderá su camino en otra televisora o buscará debutar en lo digital?

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