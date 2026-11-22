Luego de que se hablara sobre el supuesto diagnóstico de cáncer terminal de un integrante de TUDN, un excolaborador de la cadena deportiva llamó la atención al aparecer en otra televisora.

El colaborador, quien fue productor de la línea deportiva de Televisa, renunció hace unos meses a la televisora de San Ángel por motivos personales. Sin embargo, ahora dividió opiniones al aparecer frente a las cámaras de otra cadena.

¿Lo curioso? Apenas hace unos días también apareció en el matutino ‘Hoy’, de su antigua televisora. ¿Será que traicionó a Televisa?

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Exintegrante de TUDN aparece en otra televisora / X

¿Quién es el excolaborador de TUDN que apareció en otra televisora?

Se trata de Pedro Pereyra, quien trabajó durante 10 años en TUDN, donde se desempeñó como productor y camarógrafo.

Durante ese tiempo participó en importantes coberturas deportivas, entre ellas distintos partidos de futbol, Mundiales y Juegos Olímpicos.

Además, es conocido por ser la pareja sentimental de Tania Rincón, conductora del programa ‘Hoy’ y también integrante de la barra deportiva de Televisa.

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Tania Rincón y Pedro Pereyra / Redes sociales

¿Por qué Pedro Pereyra renunció a su puesto en TUDN?

Pedro Pereyra decidió renunciar a TUDN después de 10 años de trabajo, con el objetivo de cumplir su sueño de convertirse en cantante y dedicarse por completo a la música.

A través de sus redes sociales, el novio de Tania Rincón compartió un mensaje en el que explicó que, aunque su paso por la empresa le dejó grandes experiencias y aprendizajes, sentía que tenía pendiente cumplir una meta personal.

“Mientras contaba las historias de otros, había una historia dentro de mí que seguía esperando su momento”, dijo en su mensaje.

De esta manera, Pedro decidió cerrar su etapa como productor y camarógrafo para comenzar una nueva carrera en la música.

“Cerrrar mi etapa como productor de TUDN y dedicarme por completo a mi carrera musical.” Pedro Pereyra

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Pedro Pereyra / Archivo TVNotas

¿Por qué Pedro Pereyra estuvo en otra televisora, luego de estar en el programa ‘Hoy’?

El novio de Tania Rincón sorprendió al aparecer frente a las cámaras de ‘Sale el sol', donde tuvo la oportunidad de presentar su proyecto musical. Esto llamó la atención porque apenas unos días antes también había visitado el matutino ‘Hoy’, de su antigua televisora.

La aparición de Pedro Pereyra en ‘Sale el sol’ no significa que haya cambiado de televisora o que tenga algún compromiso con otra cadena, pues actualmente ya no trabaja para ninguna empresa de televisión y se encuentra enfocado en su carrera como cantante.

Por esta razón, el cantante puede presentarse en distintos programas para dar a conocer su proyecto musical. Hace unos días estuvo como invitado en el matutino ‘Hoy’ y recientemente apareció en ‘Sale el sol’.

Así, sus visitas a ambos programas forman parte de la promoción de su carrera musical y no de un regreso a la televisión como colaborador.

Pedro Pereyra y Tania Rincón llevan una relación de aproximadamente 3 años, y últimamente han surgido rumores de una posible boda, ¿será para 2027?

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