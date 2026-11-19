Después de que un icónico periodista de Fox Sports y TUDN revelara su batalla “silenciosa” contra el cáncer, otro integrante de la cadena estaría pasando por algo similar.

Una publicación que circula en redes sociales reveló que, presuntamente, un famoso reportero de TUDN enfrenta cáncer terminal, luego de una reciente polémica que lo tuvo como blanco en redes sociales. Mientras esto sucede, personas esperan que se recupere de la supuesta enfermedad. ¿Qué se sabe al respecto?

¿Reportero de TUDN con cáncer terminal? / X

¿Quién es el reportero de TUDN que presuntamente tiene cáncer terminal?

En la tarde-noche del miércoles 18 de noviembre, la cuenta de X identificada como "@g7amez”, compartió que el reportero de TUDN, Gibrán Araige, presuntamente habría sido diagnosticado con cáncer en una etapa terminal.

¡ÚLTIMA HORA! @GibranAraige ha sido reportado con cancer terminal. X: @g7amez

La polémica ha sido grande tras el post en redes sociales, tanto de los que creen que es algo grave mentir sobre la enfermedad, así como de los que deseaban una pronta recuperación:



“ Una cosa es que quieras atacar al reportero, pero decir esa clase de pend*j*das te hace caer en lo más bajo ”,

”, “ Mucha fuerz, Gibrán! Con Dios por delante ” y,

” y, “ Te pasas de ver*a ”.

La gran mayoría atribuyó que esta información era falsa, pues Araige se ha visto envuelto en una reciente polémica en sus redes sociales, por lo que este rumor carece de sustento .

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¿Por qué dicen que Gibrán Araige tiene cáncer? / Redes sociales

Esta es la polémica actual de Gibrán Araige, reportero de TUDN

Lo que ocurre actualmente con Gibrán Araige, reportero de TUDN, comenzó tras sus palabras sobre Armando León, un futbolista mexicano que fue llamado para los recientes partidos de la Selección, eso sí, sin jugar un solo minuto.

Según su testimonio, Armando no tiene intenciones de volver a un nuevo llamado, pues se manejó la posibilidad de que los directivos mexicanos dijeran que “no tiene el suficiente nivel”.

Esto NO ha sido confirmado oficialmente, y por si fuera poco, Araige ha sido acusado de tener una campaña a favor de otro futbolista mexicano para que sea convocado en próximos partidos.

Es por ello que Araige se mantiene entre comentarios de aficionados, siendo tachado de “malinchista” y creando este tipo de rumores en redes sociales.

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¿Gibrán Araige tiene cáncer? / Redes sociales

¿Cuál es la trayectoria de Gibrán Araige?

Gibrán Araige es reportero de TUDN especializado en la Selección Mexicana y el Club América. El periodista cubre también la Liga MX y torneos de CONCACAF, como la Copa Oro.

Gibrán ha trabajado en TUDN (tanto en Estados Unidos y México), Univision y Canal 5. Sus coberturas deportivas se concentran en el América y en la selección mexicana, desde hace varios años.

Otro de los comentaristas famosos que han sufrido rumores de este estilo, es Carlos Hermosillo, pues se dijo que el exjugador del América tenía cáncer, algo que él SÍ confirmó.

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