Hace algunos días el mundo del entretenimiento se vistió de luto, luego de que la actriz e influencer Catalina Fernández Gómez, muriera tras luchar contra un cáncer ahora una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana da actualizaciones sobre su estado de salud, y tristemente, se rapa la cabeza al informar que está luchando nuevamente contra el cáncer.

¿De quién se trata y cuál es su estado de salud actual? Aquí te damos todos los detalles.

Olga Sana tiene cáncer de mama / Redes Sociales

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¿Quién es la conductora de ‘¡Cuéntamelo Ya!’ que tiene cáncer?

La conductora que está pasando el complicado proceso del cáncer es Bettyna Salazar, mejor conocida por su personaje de Olga Sana, quien en septiembre dio a conocer de manera pública que desafortunadamente había sido diagnosticada nuevamente con cáncer de mama, motivo por el que habría iniciado su respectivo tratamiento.

Según reveló en el programa de espectáculos ¡Cuéntamelo Ya!, fue durante un chequeo de rutina que los médicos le encontraron una bolita, y al ser analizada, lamentablemente dio positivo a cáncer.

“El resultado de la biopsia dio positivo a cáncer, pero, dentro de todo, tenemos una buena noticia: estamos a tiempo. Por eso, voy a someterme de nuevo a una mastectomía… Estoy muy segura de que voy a salir bien de esta prueba, estoy contenta de haberlo detectado a tiempo”, reveló la comediante a través de sus redes sociales.

Olga Sana venció el cáncer hace más de 10 años. / Instagram

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¿Qué dijo Olga Sana tras raparse en ¡Cuéntamelo Ya!?

Olga Sana decidió documentar su proceso con el cáncer, y es por eso que hace algunos días se rapó en compañía de sus amigos de ¡Cuéntamelo Ya!. En una publicación de redes sociales del programa, se ve a la comediante en el foro del programa, sentada en una silla de estética.

Con lágrimas en los ojos, la actriz empieza a raparse la cabeza, ayudada por otros conductores, quienes tampoco pueden evitar llorar ante lo que estaban presenciando.

“Son muchos sentimientos, muchos, muchos, el sentir que voy a empezar otra vez lo que ya recorrí, que es un camino pesado, pero que estoy con mucha gente que me quiere, entonces todo va a salir bien” Olga Sana

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¿Cuántas veces ha tenido cáncer Olga Sana?

Desafortunadamente este es un camino ya conocido para Olga Sana, quien en dos ocasiones ha sido diagnosticada con cáncer de mama. La primera vez hace aproximadamente 11 años, pero por fortuna, logró vencer la enfermedad y permanecer en remisión hasta septiembre de este año, cuando nuevamente los médicos le informaron que el cáncer había regresado.

En 2022, Olga Sana informó que se sometería a una reconstrucción de seno, luego de su primer diagnóstico de cáncer de mama. Sin duda esperamos la pronta recuperación de la conductora y comediante.