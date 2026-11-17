Aries de hoy 16 de noviembre al 22 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Llega alguien a reforzar tus proyectos, ya sea un aliado, un socio o un abogado muy capaz. No le cuentes a nadie lo que traes entre manos, hasta que lo hayas concretado. No metas las manos al fuego por nadie. Te darás cuenta de que tu intuición es aguda y que tus presentimientos estaban en lo correcto.

Puede haber una boda en tu familia que te llenará de felicidad. Tu carrera volverá a despegar hasta el año que entra, porque estarás más tranquilo. Resurgirás con fuerza.

Lee: Horóscopo 2026: Aries, las predicciones para cada mes del año ¿Qué le depara el destino en 2026?

Aries, horóscopo de hoy 16 al 22 de noviembre de 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas/Imagen generada con IA

Tauro de hoy 16 de noviembre al 22 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 21 de mayo.

Hay visitas muy agradables en tu hogar. Es conveniente tener al día el pasaporte y las visas, porque pronto harás uso de ellos de forma sorpresiva.

Llega un logro especial relacionado con el área donde vives, ciudad o municipio. Puede ser un trabajo o una proposición que te hará muy feliz.

Harás que todos respeten tu espacio y casa. No permitirás que nadie te pase por encima. Irás a una boda o evento fuera de tu país. Estás entrando en una nueva vida, más amable y armoniosa.

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Tauro, horóscopo de hoy 16 al 22 de noviembre de 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas/Imagen generada con IA

Géminis de hoy 16 de noviembre al 22 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Ahora que Mercurio, tu regente, ya está directo, todos los planes que se te habían atorado empiezan a funcionar y podrás seguir adelante.

Ayudarás más de lo que imaginas a una persona menor que tú. El universo te lo regresará con bendiciones. Tu economía se reanima y vas por mucho más el año que entra. Tiendes a verte más joven y bello. Te pondrás a dieta y cuidarás con esmero tu salud. Un pretendiente oculto se hace presente y te invitará a salir.

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Cáncer de hoy 16 de noviembre al 22 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Laboralmente, llevas tiempo sembrando y nutriendo la tierra para que llegue una buena cosecha, y así será. Ya terminó el tiempo de espera y arrancas con el pie derecho ese nuevo trabajo o proyecto.

Te irá de maravilla. Logras abundancia y ganancias. Conectarás a nivel amoroso o sentimental con alguien. Hay romance y mariposas en el estómago. Te dedicarás a varios negocios a la vez, para no tener los huevos en una sola canasta. Estarás creativo. Te reinventarás.

Ojo: Horóscopo 2026: Cáncer, las predicciones para cada mes del año ¿Qué le depara el destino en 2026?

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Leo de hoy 16 de noviembre al 22 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Tendrás mucho que celebrar. Quizá echaste a andar un proyecto, o bien sacaste a la luz un libro o un hijo de tu creatividad. Vences todo obstáculo y entras en una etapa de seguridad material, con trabajo y empleo seguro por una larga temporada. Una persona de tu familia siente que no se le toma en cuenta.

Cambiarán mucho tus gustos y prioridades. Te enfocarás en asegurarte un futuro tranquilo. Habrá mayor entendimiento con la pareja o con quienes vives.

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Leo, horóscopo de hoy 16 al 22 de noviembre de 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas/Imagen generada con IA

Virgo de hoy 16 de noviembre al 22 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de agosto al 23 de septiembre.

Si estás buscando trabajo, te llega justo lo que estabas esperando. Si estás en una relación amorosa, todo irá de maravilla y te sentirás muy a gusto. Logras la residencia o la visa que precisas.

Estás en un momento brillante y emocionante, aunque te preocupa mucho un ser querido. Hay viajes cortos e invitaciones. Pensarás seriamente en estudiar algún tipo de diplomado. Dudarás de la fidelidad de alguien; el que busca, encuentra, ten mucho cuidado al respecto.

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Libra de hoy 16 de noviembre al 22 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Tu mente está súper creativa y con ganas de hacer cosas nuevas, viajar y recorrer rincones desconocidos. Tu tendencia espiritual crece. Tienes la capacidad de profetizar los eventos por venir. ¡No dudes! Tienes una conexión especial con el universo.

Empezarás a escribir tus memorias, reflexiones o pensamientos, para compartirlos en redes o para crear un libro o cuento. Si tienes algún malestar físico, ve al médico sin tardanza. Aún es reversible.

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Libra, horóscopo de hoy 16 al 22 de noviembre de 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas/Imagen generada con IA

Escorpión de hoy 16 de noviembre al 22 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Estás en plena recuperación de salud y energía. Tendrás que entrar en una dieta muy estricta o en un tratamiento especializado. Habrá que seguirlo al pie de la letra. Lograrás una plena recuperación.

Descansa y duerme todo lo que puedas. Te otorgarán un premio o mención honorífica que te llenará de gozo. Laboralmente, sabes que no te faltará ni dinero ni trabajo, pero no vayas por encima de tus fuerzas.

Ten paciencia, no te aceleres. Tu ser amado estará a tu lado.

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Escorpio, horóscopo de hoy 16 al 22 de noviembre de 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas/Imagen generada con IA

Sagitario de hoy 16 de noviembre al 22 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Estás tomando decisiones muy importantes, tanto a nivel laboral como en tu vida personal. Seguramente te quieres independizar a nivel económico, dejar de depender de otros o de una institución. Podrás realizarlo el año que entra.

Si ya trabajas por cuenta propia, llega bonanza y excelentes proyectos. Estás gastando mucho, pero también empieza a entrar más dinero. Harás mejoras en tu casa u oficina que te dejarán muy satisfecho. Tu pareja se portará muy cariñosa.

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Capricornio de hoy 16 de noviembre al 22 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Algún compañero o empleado te causó grandes problemas y pesares.

Tuviste que poner un alto, con toda tu fuerza y carácter. iHiciste bien!

Decidirás meterte a tu casa unos días para que se te pase el berrinche, meditar y recobrar la calma. Lo que estaba estancado empieza a moverse. Tuviste que despertar a los dormidos y lentos. Ahora todo saldrá bien. Te dedicarás a realizar una excelente mercadotecnia, para meiorar el flujo laboral. Lo lograrás.

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Capricornio, horóscopo de hoy 16 al 22 de noviembre de 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas/Imagen generada con IA

Acuario de hoy 16 de noviembre al 22 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero.

Saldrás exitoso de una contienda con personas de criterios difíciles. Al fin logras que se pongan de acuerdo o lleguen a una solución. Esto no significa que todos permanezcan juntos, pero al menos se desatan los nudos y cada uno por su lado.

Ten listos todos tus papeles legales (pasaporte, visa, acta de nacimiento, etc.), porque los vas a necesitar. Logras un contrato o proyecto jugoso que te traerá ganancias sustanciosas. Hay planes de viaje muy agradables.

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Piscis de hoy 16 de noviembre al 22 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

Tocarás temas de herencias, legados y testamentos, para asegurar el futuro y los bienes familiares. Sabes que hay que transformar ciertas dinámicas con las personas con quienes compartes economía y responsabilidades.

Hay temas de salud delicados de alguien que te importa mucho. El amor estará presente en tu vida, ya sea tu pareja o amistades muy queridas. Será en diciembre cuando tu vida, finanzas y trabajo se agilicen y te llegue el dinero que precisas.

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