Horóscopo de hoy, 9 de noviembre, y de toda la semana: ¡todos los signos!

Aries de hoy 9 de noviembre al 15 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

¡Ha cambiado tanto tu vida en los últimos tiempos! Has tenido que lidiar con grandes pruebas y resolver situaciones molestas, burocráticas y cotidianas. Quizá sientas que no tienes nada claro y que muchas cosas escapan a tu control, iporque precisamente esa es la lección! Sin embargo, a partir de diciembre sentirás que recobras tu poder y la buena vida a la que estás acostumbrado. En asuntos legales, recobras algo perdido, pero no al 100% de su valor. Hay viajes lindos a la vista.

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Aries: horóscopo de hoy, del 2 al 8 de noviembre de 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas/ Imagen generada con IA

Tauro de hoy 9 de noviembre al 15 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 21 de mayo.

Le has pedido y orado a los cielos, y tus peticiones ya están siendo escuchadas y contestadas. Seguramente te están enviando ángeles mensajeros a acompañarte y ayudarte, para que retomes tu poder, fuerza y certeza en ti mismo. Trabajar en tu autoestima ahora es imprescindible, para diseñar objetivos, sueños grandes y exitosos. ¡Te los mereces! Mejora en pequeña escala tu economía. Hay salidas, encuentros y satisfacciones en tu trabajo actual.

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Tauro: horóscopo de hoy, del 2 al 8 de noviembre de 2026, ¡todos los signos!

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Géminis de hoy 9 de noviembre al 15 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Te estás dando cuenta de muchas cosas relacionadas con tu carácter y con la forma en la que te comunicas con los demás. Se te había endurecido el corazón por tantas decepciones en el pasado. Ahora es tiempo de volver a abrir tus sentimientos y conexión con tu hermana humanidad, de una forma cálida y cercana, con más experiencia y capacidad de entendimiento. Mejora tu economía en gran medida. Te atreverás a grandes proezas. El amor te sucede de nuevo.

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Cáncer de hoy 9 de noviembre al 15 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Tus nuevos proyectos y negocios al fin empiezan a cuajar y te dan buena cosecha. Tus esfuerzos y sinsabores serán recompensados, por el gran empeño que imprimiste en tus acciones recientes. Se abren muchas puertas que habían permanecido cerradas. Logras un círculo de amistades con quienes te sientes a gusto y no tienes que aparentar nada. Hay viajes cortos a la vista. Mejoras en tu hogar y celular. Alguien te busca a través de las redes y te ofrece trabajo o colaboración.

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Leo de hoy 9 de noviembre al 15 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Hay muy buen ritmo laboral y proyectos en marcha, aunque con algunos tropiezos normales de cualquier proceso creativo. Encuentras la manera de comunicarte con tu equipo laboral de una forma clara y convincente, con cooperación mutua y respeto. Abrirás tus oídos a los consejos de personas sabias, de quienes puedes aprender mucho. Con la pareja estarás atento, pero al mismo tiempo muy consciente de que necesitas tu espacio y tiempo para progresar.

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Virgo de hoy 9 de noviembre al 15 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de agosto al 23 de septiembre.

Estás en un momento estelar de tu vida, lleno de posibilidades y logros que anhelaste por mucho tiempo. Te estás dando permiso de disfrutar la vida, viajar y compartir con los amigos, volver a apasionarte con sensualidad, ¿con ese alguien nuevo o con tu pareja actual? Le serás fiel a la dieta, al ejercicio y a las recomendaciones de tu coach de vida o terapeuta. Quizá estás descuidando un poco a la familia, deslumbrado con todo lo nuevo. iTrata de equilibrar y cuida tus afectos!

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Libra de hoy 9 de noviembre al 15 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Te has sentido más acompañado, pero aún no logras el círculo social constante, con apoyo incondicional emocional. Podrías armar en tu hogar un círculo de lectura o pintura, o del tema que sea de tu agrado, o bien pertenecer a un club. Así harás nuevas amistades que tanta falta te hacen. Económicamente te sostienes bien, pero no puedes darte tus caprichos. Es momento de idear algo que te proporcione el dinero que precisas. Te urge un curso técnico de actualización digital.

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Escorpio de hoy 9 de noviembre al 15 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Seguramente te estás dando un tiempo de descanso para retomar energías, acudir a tus citas médicas y hacerte un chequeo completo. Cuando tomas vuelo trabajando nadie te para hasta agotarte. Es momento de empezar a medir tus fuerzas y no exigirles tanto a tu cuerpo y mente. Recobras varios amigos perdidos. Mejora tu relación de pareja. Disfrutarás de estar en casa, arreglar tus cajones y oficina. Querrás cocinar para los que amas.

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Sagitario de hoy 9 de noviembre al 15 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Estás continuamente bajo presión, y tu salud es la que padece. Tus defensas están bajas y seguramente hay catarros y malestares en el estómago. Trata de meditar diariamente y dormir a tus horas. Los proyectos que traes entre manos saldrán bien, así que tranquiliza tu mente. Date tiempo para disfrutar la compañía de los otros y suelta la culpabilidad. Recuerda que cada miembro de tu familia pactó antes de nacer ser tu hijo, tu hermano, tu papá o tu mamá.

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Capricornio de hoy 9 de noviembre al 15 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Las cosas van mejorando poco a poco en tu labor cotidiana. Sin embargo, hay tristezas en tu corazón, por algún tema relacionado con tu salud o la de alguien muy especial para ti. Será un tramo largo, entre doctores, tratamientos y tiempo de recuperación, pero lograrás la sanación en la medida de lo posible. Económicamente vas bien. No podrás realizar ese viaje por motivos que escaparán de tus manos. Habrá amigos y familia apoyándote cerca.

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Acuario de hoy 9 de noviembre al 15 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero.

Has reflexionado mucho acerca de todo lo que ha ocurrido recientemente en tu vida. Has entendido qué acciones te llevaron al lugar donde te encuentras: Los aciertos y los errores, porque todo es aprendizaje. No hay marcha atrás, habrá que ir hacia delante e inaugurar nueva vida. Si hay un nuevo amor a tu lado, te traerá grandes enseñanzas sobre el disfrute de la vida cotidiana. Habrá que atreverse a hacer diferentes oficios para lograr la economía que precisas.

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Piscis de hoy 9 de noviembre al 15 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

Las personas jóvenes de tu alrededor te darán enseñanzas muy profundas. Ten apertura para captarlas. Entraste en una etapa tranquila, disciplinándote en tus quehaceres y responsabilidades. Seguramente estás cocinando para ti y los tuyos, lo que trae bendiciones para el hogar. Recibirás amigos en casa. Te sentarás a planear y escribir ese gran proyecto que traes entre manos, para lanzarlo quizá a fines de este año. Será positivo y lograrás cosecha.

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