Horóscopo de hoy, 2 de noviembre, y de toda la semana: ¡todos los signos!

Seguimos en la temporada de Escopión. Aquellos nacidos bajo este signo son celosos y posesivos como pocos, pero aman con una intensidad sin igual. También suelen ser testarudos y de ideas fijas, pero generosos.

Están demasiado preocupados por su salud y acuden con frecuencia a médicos, tanto para tratar sus padecimientos como para realizar arreglos estéticos. Los amigos son una pieza muy valiosa para ellos.

Aries de hoy 2 de noviembre al 8 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Puede haber auditorías y alguna investigación sobre tus bienes o los de alguien más. Lo que resta del año estarás ocupado en papeleos, archivos y aclaraciones, para quedar liberado en 2027. Tendrás noticias de alguien que radica en el extranjero.

Harás contacto con alguna persona de influencia que te ayudará en las cuestiones burocráticas que precisas. Tendrás que tomar decisiones drásticas, pero será por tu más alto bien. La meditación y las terapias te serán de gran ayuda.

Lee: Horóscopo 2026: Aries, las predicciones para cada mes del año ¿Qué le depara el destino en 2026?

Aries: horóscopo de hoy, del 2 al 8 de noviembre de 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas/Imagen generada con IA

Tauro de hoy 2 de noviembre al 8 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 21 de mayo.

Vienen nuevos comienzos en tu vida. Te comprometerás contigo mismo a ser feliz de aquí en adelante, a cuidarte y a resurgir con fuerza. Mejora tu economía y podrás hacer los viajes que planeas.

Puede que vivas entre 2 lugares a la vez. Cuida tus pertenencias en todo traslado, no te descuides. Te sentirás más acompañado y libre. Hay visitas foráneas en tu casa que te harán muy feliz. Recibes reconocimientos por parte de tu familia. Descubres una amistad falsa.

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Tauro: horóscopo de hoy, del 2 al 8 de noviembre de 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas/Imagen generada con IA

Géminis de hoy 2 de noviembre al 8 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Hay viajes a la vista. Estarás muy activo de aquí a que termine el año, con invitaciones. Acaba de terminar un periodo de karma en tu vida, lleno de retos y desafíos, desencuentros, sensación de aislamiento y soledad. Entras a una nueva y maravillosa etapa que durará 7 años, de Urano de Géminis.

Dale la bienvenida a lo nuevo, harás amigos, se renuevan tus talentos y tu carrera. Tu economía da un giro positivo, así como tu salud.

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Géminis: horóscopo de hoy, del 2 al 8 de noviembre de 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas/Imagen generada con IA

Cáncer de hoy 2 de noviembre al 8 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Atraviesas por un momento “raro”, con todas las emociones encontradas. Puede haber discusiones fuertes en el hogar o con personas cercanas. Querrás alejarte y dejar atrás ciertas situaciones tóxicas.

Tomarás tu camino independiente y con libertad. Buscarás a amigos para empezar juntos una aventura laboral, o bien, para compartir vivienda. Actúas por impulso. Cálmate, analiza e investiga. Acabarás reconciliándote con los que amas. Logras mejorar tu economía.

Ojo: Horóscopo 2026: Cáncer, las predicciones para cada mes del año ¿Qué le depara el destino en 2026?

Cáncer: horóscopo de hoy, del 2 al 8 de noviembre de 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas/Imagen generada con IA

Leo de hoy 2 de noviembre al 8 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

En tu lugar de trabajo habrá reconocimiento y posición de mando. Te sentirás contento y privilegiado. Al fin se inicia el proyecto que tanto trabajo te costó estructurar. Hay reuniones, entrevistas, juntase intercambio de criterios que será exitoso.

Encuentras el equipo humano idóneo para llevar a cabo tus planes. Habrá personas resentidas que no les encantará que hayas sido seleccionado para dirigir esta encomienda. Asistirás al médico a hacerte análisis preventivos.

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Leo: horóscopo de hoy, del 2 al 8 de noviembre de 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas/Imagen generada con IA

Virgo de hoy 2 de noviembre al 8 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de agosto al 23 de septiembre.

Estás en un momento muy feliz y especial. Logras muchas cosas en tu vida personal. Hay viajes cortos, traslados y movilización de objetos de un lugar a otro. Recibes una buena oferta laboral, o bien, empiezas ese negocio que traes entre manos.

Necesitarás sacar ciertos permisos gubernamentales y aclaraciones que tomarán su tiempo. Ten mucho cuidado con los mensajes que mandas por escrito, puede haber malentendidos. Mejor llama por teléfono.

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Virgo: horóscopo de hoy, del 2 al 8 de noviembre de 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas/Imagen generada con IA

Libra de hoy 2 de noviembre al 8 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Sientes que no encajas del todo en tu familia, en tu grupo de amigos o en el ámbito laboral. Cuídate de estafas vía telefónica o en compras por internet. Si estás soltero, llega alguien muy importante a tu vida.

Te enamorarás como la primera vez y serás correspondido. Si ya tienes pareja, mejora su economía y recursos compartidos. Tienes don para escribir. No dudes en publicar y sacarle partido a tus cualidades. Alguien te regalará eso que tanto necesitas.

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Libra: horóscopo de hoy, del 2 al 8 de noviembre de 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas/Imagen generada con IA

Escorpión de hoy 2 de noviembre al 8 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Reconectas contigo mismo y analizas hasta el más mínimo detalle en tu vida, porque quieres hacer cambios para planear tu futuro. Llegan excelentes negociaciones que aumentarán tus bienes.

Sin embargo, en lo más profundo de tu ser tienes muchas dudas, miedos e incertidumbres, típicos de tu signo, pero no hay nada que temer. Tendrás que ocuparte con esmero en tu salud; sigue las recomendaciones médicas. Tu amado seguirá a tu lado.

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Sagitario de hoy 2 de noviembre al 8 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Se acercan viajes y festividades muy afortunadas. Sin embargo, hay muchos obstáculos que sorteas, criterios encontrados, envidias, celos y logísticas que solucionar. Tendrás que contratar a un especialista para que te ayude a resolver problemas cotidianos.

Alguien se va de tu vida y se libera de la gran dependencia que tiene hacia ti. Puede ser doloroso al principio, pero es importante que abra sus alas, porque tú estás por entrar en una nueva etapa.

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Capricornio de hoy 2 de noviembre al 8 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Tu casa resurge. El universo te premia por tu constancia y esfuerzos. Te llega buena abundancia y negocios de aquí a que termine el año. Estarás muy sensible y amoroso con los tuyos, con niños y mascotas. Hay viajes cortos tanto de placer como de trabajo.

No le cuentes a nadie tus planes, porque hay ojos envidiosos. Recibes el correo y noticias que esperabas con la aceptación de tu propuesta, ¡felicidades! Llega un ángel protector terreno a tu vida.

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Acuario de hoy 2 de noviembre al 8 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero.

Son muchas las decisiones drásticas que debes tomar. Tendrás que replantearte tu situación o lugar dentro de tu familia, hijos o personas con quienes compartes tus recursos económicos.

Te invitarán a una reunión cultural donde conocerás a gente importante que se interesará por tus servicios y habilidades. Verás pronto a esas personas que extrañas. Harás un trámite para lograr un permiso, visa o custodia, necesitarás asesoría especial para lograrlo.

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Acuario: horóscopo de hoy, del 2 al 8 de noviembre de 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas/Imagen generada con IA

Piscis de hoy 2 de noviembre al 8 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

Descubrirás secretos familiares o el verdadero sentir de alguien muy cercano a ti, que te causará pesar y tristeza. Esa persona pasa por un mal momento, así que no lo tomes en cuenta. Puede que no tengas el dinero que deseas para ese viaje que tenías planeado.

Habrá que esmerarse más en la mercadotecnia que manejas para publicitarte en redes sociales, te conviene. Te llega el documento oficial que esperabas. Aparece un pretendiente a través de internet.

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