Aldo Rendón: Tras diagnostico del famoso, otro Stylist se rapa y revela cómo fue su primera quimioterapia: VIDEO

Durante su estancia en ‘La casa de los famosos México 2026’, el famoso stylist e influencer Aldo Rendón presentó complicaciones de salud. Estas mismas lo obligaron a dejar la competencia antes de tiempo, pues requería atención médica de forma inmediata.

Es por ello que muchos se mostraron preocupados cuando se viralizó la noticia de que un asesor de imagen había sido diagnosticado con cáncer. ¿Qué pasó? Te contamos lo que se sabe.

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Aldo Rendón ha sido motivo de preocupación en redes sociales / Redes sociales

¿Qué ha dicho Aldo Rendón sobre su estado de salud tras salir de ‘La casa de los famosos México 2026’?

A mitad de la competencia, Aldo Rendón anunció que abandonaría ‘La casa de los famosos México 2026’. Entre lágrimas, contó que le habían detectado algo muy serio y que necesitaba tratamiento inmediatamente.

Poco después de salir, el influencer dio detalles de su padecimiento en diversas entrevistas. Contó que le hicieron varios estudios, los cuales arrojaron que tenía el hígado y el bazo muy inflamados. Esto complicó que le dieran medicamentos.

“Traigo el hígado muy inflamado y el bazo también. Y como me da gota, no me podían dar medicamentos adentro, un desastre”, indicó.

En aquel entonces, no reveló el diagnóstico definitivo, pero señaló que seguiría bajo vigilancia médica. También aclaró que todo apuntaba a que la situación no era tan grave como se llegó a especular en su momento.

Cabe mencionar que, en el pasado, Aldo admitió haber lidiado con problemas hepáticos y de vesícula por su consumo excesivo de alcohol. Dijo que esto le llegó a causar que, en ocasiones, sus ojos lucieran amarillos.

Aldo Rendón dejó ‘La casa de los famosos México 2026' por motivos médicos / Redes sociales

¿Qué stylisit e influencer reveló tener cáncer?

En redes sociales, empezó a sonar la noticia de que un stylist e influencer estaba luchando contra el cáncer. Lejos de lo que muchos pensaron en su momento, no se trata de Aldo Rendón. De hecho, él aclaró en su momento que los médicos descartaron que tuviera esta afección.

Quien realmente lidia con esta enfermedad es una creadora de contenido de moda conocida como Estefy Diego. En las últimas semanas, la joven ha compartido videos e imágenes sobre su batalla contra la leucemia, es decir, cáncer en la sangre.

Hace poco, mostró que se había rapado y anunció que su primera quimioterapia había sido todo un éxito. Declaró que se siente muy agradecida con la gente que la ha apoyado en estos momentos tan complicados y prometió dar todo de sí para recuperarse. También le recomendó a sus fans que tomaran más en serio su salud.

“Háganse estudios, no dejen para mañana lo que quieren hacer hoy, hagan ejercicio, construyan relaciones reales y amorosas, CONTRATEN UN SEGURO DE GASTOS MEDICOS, vivan la vida, agradezcan a Dios, recen todos los días, etc etc”. Estefy Diego

Por supuesto, la gente no ha dudado en solidarizarse con ella y desearle todo lo mejor en estos momentos tan complicados.

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¿Quién es Estefy Diego, la stylist e influencer que confirmó tener cáncer?

Estefy Diego, también conocida como Fufy Diego, es una stylist e influencer que comenzó su carrera en redes sociales en 2020. Su contenido suele ser de moda y belleza. Tiene casi 46 mil seguidores en Instagram.

Está casada desde hace algunos años. En sus plataformas, ha compartido que su pareja la ha apoyado desde su diagnóstico.

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