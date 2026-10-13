¿Aldo Rendón le suplicó a Mariana trabajo? La ganadora de LCDLFM 2026 revela petición que le hizo el stylist

Luego de que Aldo Rendón sorprendiera al defender a Mariana tras ganar La casa de los famosos México 2026, se difundió un breve fragmento de la entrevista que la cantante concedió a Martha Figueroa y ‘Pepillo’ Origel, donde aseguró que el stylist le habría pedido trabajo tras ganar el reality 24/7. ¿Serán colaboradores? ¡Te contamos los detalles!

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¿Aldo Rendón y Mariana trabajarán juntos tras LCDLFM 2026? / Redes sociales

¿Qué dijo Aldo Rendón sobre el triunfo de Mariana en La casa de los famosos México 2026?

Después de que Mariana se coronó como la ganadora de La casa de los famosos México 2026, Aldo Rendón fue cuestionado sobre su sentir debido a que ambos protagonizaron varios ‘encontronazos’ cuando estuvieron dentro del reality show.

De acuerdo con el estilista de las estrellas, lo que pasó dentro del programa 24/7 con la cantante ya no es un tema del exterior y tampoco carga con los conflictos que protagonizaron dentro de ‘La casa’, por lo que solo le envía sus mejores deseos y espera que para el ‘hate’.

“No estoy enojado con ella, no me gusta andar cargando con malas vibras ni malos karmas, le mandamos todos los besos y los mejores deseos del mundo. Ojalá llene su show y la dejen de estar ching*** tanto, pobre mujer”. Aldo Rendón

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Aldo Rendón defiende a Mariana tras LCDLFM 2026. / Redes sociales

¿Aldo Rendón le pidió trabajo a Mariana tras su triunfo en La casa de los famosos México 2026?

Tras las declaraciones de Aldo Rendón sobre el triunfo de Mariana, la exOV7 acudió al programa de Martha Figueroa y Pepillo Origel para hablar sobre su experiencia dentro de La casa de los famosos México luego de conseguir el primer lugar.

A lo largo de sus declaraciones, uno de los detalles que más sorprendió fue cuando confesó que el stylist le pidió trabajo tras conocer su triunfo en el reality. De acuerdo con la intérprete, cuando se reencontró con Aldo Rendón, la abrazó “con mucho cariño” y le dijo: “Por favor, déjame trabajar contigo”.

Al igual que el estilista, Mariana aseguró que lo que pasó dentro de ‘La casa’ se quedará ahí; incluso señaló que, pese al juego de muchos excompañeros, puede decir que varios de ellos la han abrazado con mucho cariño, desmintiendo rumores de supuesta rivalidad.

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¿Cuál fue la respuesta de Mariana a la supuesta petición de trabajo de Aldo Rendón?

Pese a su ‘rivalidad’ dentro de La casa de los famosos México 2026, Mariana aseguró que le encanta el trabajo de Aldo Rendón y no se cierra a su propuesta de trabajar juntos; sin embargo, no dio detalles sobre una colaboración en el futuro.

“Yo creo que la mayoría de ellos, si no es que todos, sí entraron a jugar también. Llegó Aldo, me abrazó con mucho cariño: ‘Por favor, déjame trabajar contigo’. Le dije: ‘Claro, en eso quedamos, me encanta tu trabajo”. Mariana

Las palabras de Mariana no pasaron desapercibidas por los internautas; mientras algunos aseguraron que no le creen, otros señalaron que Aldo Rendón podría estar en la quiebra, pues también tuvo ‘problemas’ para donar en el Teletón. Hasta ahora, el estilista no se ha pronunciado sobre las palabras de su excompañera. ¿Será que unirán sus talentos?

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