¡La guerra entre los hermanos Cuevas sigue dando de qué hablar! Esta vez, Carlos asegura que se anotó una importante victoria legal frente a su hermana Aída, pues una jueza lo exoneró de pagar los dos millones de pesos que ella le reclamaba por concepto de gastos y costes judiciales.

En entrevista con TVNotas, el cantante el cantante celebró la resolución:

Se lo platiqué al licenciado y me dijo: ‘No, yo te ayudo con mucho gusto’. Metimos la contestación a la demanda y nos resultó favorable cuando la jueza dice que me exonera de todo pago. De los dos millones, tengo que pagar cero pesos, hasta el día de hoy. Carlos Cuevas

Y lanzó un mensaje contundente para Aída: “Si quiere seguirle, le seguimos”.

El intérprete detalló que fue en octubre cuando recibió formalmente la reclamación por los gastos y costes derivados del proceso legal que mantiene con Aída. Esto, después de que, según su versión, durante meses se hablara públicamente de cantidades millonarias que tendría que pagar e incluso de posibles embargos, aunque explicó que no había manera de que esto sucediera pues aún no había una resolución: “Estoy exonerado. Ellos obviamente pueden apelar, sin lugar a dudas, porque es su derecho”, señaló.

Carlos Cuevas habla de su hermana Aída Cuevas / Instagram

¿Por qué Carlos Cuevas y Aída Cuevas tienen una demanda y cuánto podría pagarle el cantante a su hermana?

El enfrentamiento entre los hermanos no es nuevo. Su distanciamiento se hizo público desde hace varios años, luego de que Aída Cuevas hablara sobre los conflictos familiares y señalara presuntos episodios de maltrato hacia ella y hacia sus padres. Carlos rechazó sus declaraciones y emprendió una demanda por daño moral contra ella, en la que reclamaba más de 25 millones de pesos.

En junio de 2025, el abogado de Aída informó que la cantante había sido absuelta de esa demanda. Posteriormente, en marzo de 2026, la intérprete comunicó que había obtenido una resolución definitiva favorable. A partir de ese proceso surgió otra disputa por los gastos y costas judiciales. Aída reclamó el pago correspondiente, mientras que Carlos ahora asegura que la jueza no aprobó la cantidad de dos millones de pesos que le exigían.

El cantante también explicó que, si su hermana decide apelar, el monto ya no sería el que inicialmente le reclamaban, sino que se calcularía conforme al arancel correspondiente. Según sus estimaciones, podría rondar entre 80 mil y 120 mil pesos si llegara a perder esa instancia. “Es un litigio de años, como siempre lo he dicho. Este litigio es largo hasta que ella quiera, porque yo me estoy defendiendo”, advirtió.

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Carlos Cuevas y su hermana, Aída Cuevas, en batalla legal / Redes sociales

Carlos Cuevas revela si perdonaría a su hermana Aída tras años peleados

Pero, ¿esta victoria legal podría abrir la puerta a una reconciliación? ¡Todo indica que no! Carlos confesó que lleva entre siete y ocho años sin hablar con Aída y que, aunque no guarda rencor, no desea volver a convivir con ella.

No ha habido ni creo que habrá (una reconciliación), por el daño que me ha hecho, tratando de desprestigiarme, metiéndose con mis papás, con mi esposa, con mis hijos. Carlos Cuevas

Incluso, recordó que recientemente coincidieron en Las Vegas, durante los Latin Grammy, y que también regresaron a México ¡en el mismo avión!. Sin embargo, hizo todo lo posible por evitar un encuentro.

“Mi yerno me dijo: ‘Ahí va tu hermana’. Yo me pasé de largo. Lo más chistoso es que en el mismo avión que me regresé, ellos también. A la hora de subirnos, le cambié los asientos a mi hija y a mi yerno para irme hasta atrás. Yo me quería ir hasta atrás para no topármelos. ¡Y dicho y hecho, no me los topé!”, contó.

Sobre la posibilidad de perdonarla, el cantante aseguró que eso ya ocurrió, aunque dejó claro que no significa que quiera recuperar la relación familiar. “El perdón está dado. Yo no guardo rencor en mi corazón. Lo que no quiero es juntarme con ella, porque trató de dañarme a mí y a mi familia. Eso no tiene precio. Mi paz no tiene precio”, sentenció.

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Carlos Cuevas no se “reconciliará” con su hermana Aída / Redes sociales

¡Carlos Cuevas le manda mensaje a Aída: quiere que lo deje en paz!

Finalmente, el intérprete aseguró que no busca iniciar otra demanda contra su hermana ni obtener dinero de ella. Recordó que su intención original era frenar las declaraciones que consideraba falsas y que, por ahora, prefiere no prolongar el conflicto.

“Yo, desde la primera demanda que le puse para callarla, no quería un solo centavo, simplemente que se callara. Espero que con esta victoria mía ya se calme. Por mí, ahí muere; si le quiere seguir, seguimos”, advirtió.

Incluso, le recomendó que, en lugar de continuar con el pleito, invierta en su carrera musical:

Yo lo que le diría es que con ese dinero mejor se pagara una producción, una canción ranchera y que siguiera cantando tan bonito como sigue cantando. ¡Y que ya me deje en paz!. Carlos Cuevas

Aunque descartó que quiera verla en prisión o buscar consecuencias mayores en su contra, Carlos reiteró que no piensa permitir que el conflicto afecte nuevamente su tranquilidad. “Yo lo que quiero es paz para mí, para mi familia. Se acabó, no quiero más”, concluyó.

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