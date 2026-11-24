A casi un mes de la muerte de Brian Ezequiel Vela Rodríguez, vocalista de El Bronco y su banda, tras un brutal incendio, se confirma que la casa de un querido cantante se quemó en Nuevo León. De acuerdo con los reportes oficiales, el artista, su esposa y otra persona resultaron lesionadas. Te contamos lo que se sabe.

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Casa de cantante se incendia en Monterrey / Redes sociales

¿Qué cantante mexicano resultó lesionado en un incendio?

Se trata de Gerardo García Hernández, mejor conocido como Pepo López, el vocalista de ‘Passion Vallenata’. Durante la tarde del 23 de noviembre, se registró una explosión que incendió su domicilio, ubicado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Ha trascendido que la causa fue una fuga de gas cerca del área de lavandería. No obstante, hasta el momento no se ha dado una conclusión oficial.

Tanto Gerardo como su esposa, Karla Guadalupe, y una mujer llamada Flor resultaron lesionados por el estallido, por lo que fueron trasladados al hospital más cercano para su atención.

Por otra parte, el suceso provocó daños materiales en la segunda planta de la vivienda, afectando la lavandería, una recámara y un ventanal.

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Pepo López, vocalista de ‘Passion Vallenata’, su esposa y otra mujer resultaron lesionadas / Redes sociales

Lo que se sabe sobre el estado de salud de Pepo López, vocalista de ‘Passion Vallenata’

A través de redes sociales, la agrupación ‘Passion Vallenata’ lanzó un comunicado anunciando que Pepo López estaba estable y recuperándose en el hospital. Afirmaron que sus quemaduras “no ponen en riesgo su vida”. No hicieron mención de la esposa y la otra afectada.

“Tras el incidente de nuestro querido compañero y hermano Pepo López, informamos que se encuentra bien y que sus quemaduras no ponen en riesgo su vida. Agradecemos cada muestra de apoyo y cariño recibida en estos momentos”, indicaron.

Mencionaron que su alta estimada del hospital sería entre 4 y 5 días. Por supuesto, se anunció el postergamiento de algunos eventos próximos y se agradeció la comprensión de los fans.

“Nos comunicaremos directamente con los contratantes de los eventos programados esta semana, agradeciendo su comprensión y solidaridad. Nuestra prioridad es su recuperación y confiamos en que muy pronto estaremos nuevamente en el escenario”, resaltaron.

Reportan que Pepo López, vocalista de ‘Passion Vallenata’, está estable / Redes sociales

¿Quién es Pepo López, vocalista de ‘Passion Vallenata’?

En los últimos meses, muchos famosos se han visto involucrados en incendios. Afortunadamente, algunos como la hija de Lupillo Rivera han logrado sobrevivir. Gerardo Enrique García Hernández también consiguió salvarse.

El cantante, mejor conocido como Pepo López, es un cantante originario de Monterrey, Nuevo León. Actualmente tiene 35 años y es vocalista de ‘Passion Vallenata’. En varias entrevistas, ha mencionado que su interés por la música comenzó cuando era niño.

En 2023 dio de qué hablar al verse involucrado en un ataque armado durante un evento benéfico en Monterrey. Recibió varios impactos y perdió una pierna. Se recuperó y volvió a los escenarios con ayuda de una prótesis.

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