Muere vocalista de El Bronco y su banda a los 19 años tras brutal incendio; tenía quemaduras en el 80% de su cuerpo

¡Luto en el regional mexicano! El Bronco y su Banda confirmó la muerte de su joven vocalista, quien permanecía delicado de salud tras sufrir un aparatoso accidente en Guanajuato. La noticia llegó acompañada de un desgarrador comunicado y una petición especial de la familia.

Mira: Verónica del Castillo comparte alarmante mensaje en redes sociales: "¡Esto puede explotar!” ¿Desalojada? VIDEO

¿Quién era el vocalista de El Bronco y su banda que sufrió graves quemaduras en un incendio y cómo confirmaron su muerte?

Brian Ezequiel Vela Rodríguez, vocalista de El Bronco y su banda, murió a los 19 años, luego de sufrir graves quemaduras durante un incendio ocurrido en León, Guanajuato, el pasado 23 de octubre.

La muerte de Brian Ezequiel Vela fue confirmada por El Bronco y su banda mediante un comunicado difundido en redes sociales este 28 de octubre, en el que sus integrantes lamentaron la partida de su compañero.

“Con profundo pesar, informamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero BRIAN EZEQUIEL VELA RODRÍGUEZ, quien luchó como un verdadero guerrero hasta su último momento”, expresó la agrupación.

Lee: Karina Torres y su equipo escapan de incendio en el hotel donde se hospedaban: “Se quemaron los cables”

El Bronco y su Banda



¿De qué murió Brian Ezequiel Vela, vocalista de El Bronco y su banda, a los 19 años?

Brian Ezequiel Vela Rodríguez había resultado gravemente herido en un incendio registrado en una fábrica de solventes, ubicada en el cruce de las calles Bahía y Río Amarillo, en la colonia San Nicolás de León, Guanajuato.

De acuerdo con reportes de medios locales, el vocalista de El Bronco y su banda sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en aproximadamente el 80% de su cuerpo, además de posibles afectaciones en las vías respiratorias.

El joven permanecía en estado delicado tras el accidente. Aunque la agrupación confirmó su fallecimiento, no precisó la causa médica definitiva de su muerte, por lo que no se han dado a conocer mayores detalles sobre sus últimos momentos.

Mira: Muere querido actor de Superman junto a su esposa; quedaron atrapados en un incendio en su casa

¿Qué dijo El Bronco y su banda tras confirmar la muerte de Brian Ezequiel Vela?

El Bronco y su banda reaccionó a la muerte de Brian Ezequiel Vela con un mensaje de despedida y solidaridad hacia sus familiares, quienes atraviesan un momento especialmente doloroso.

“Ante esta irreparable pérdida, nos unimos al dolor de sus familiares y seres queridos. Por petición expresa de la familia, solicitamos respetuosamente a los medios de comunicación, plataformas digitales y al público en general abstenerse de difundir información, imágenes o cualquier contenido relacionado con estos momentos difíciles sin la debida autorización”.

La agrupación también pidió que se respete la privacidad de los seres queridos del cantante y reiteró que el duelo de la familia debe estar por encima de cualquier interés informativo.

¿Quién era Brian Ezequiel Vela, vocalista de El Bronco y su banda que murió tras un incendio?

Brian Ezequiel Vela Rodríguez era un cantante de 19 años, originario de León, Guanajuato, que formaba parte de El Bronco y su Banda, agrupación dedicada a la música regional mexicana.

Antes de confirmarse su muerte, El Bronco y su banda había solicitado oraciones por la recuperación del joven vocalista. Sus familiares también habían pedido apoyo económico para cubrir los gastos de su tratamiento médico.

En su último comunicado, la agrupación agradeció las muestras de solidaridad y despidió a su compañero con las palabras: “Descanse en paz, BRIAN EZEQUIEL VELA RODRIGUEZ”. Hasta el momento, no se han anunciado públicamente detalles sobre servicios funerarios u homenajes.