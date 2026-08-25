Verónica del Castillo comparte alarmante mensaje en redes sociales: "¡Esto puede explotar!” ¿Desalojada? VIDEO

Verónica del Castillo, hermana de Kate del Castillo, publicó un alarmante mensaje en su cuenta oficial de Instagram, mismo que fue acompañado de un video en el que parecía se estaba sembrando el pánico entre los presentes. ¿Qué se sabe al momento?

Verónica del Castillo sube alarmante VIDEO en redes / Redes sociales

¿Cuál fue el preocupante mensaje publicado por Verónica del Castillo?

En las historias de Instagram compartidas por Verónica del Castillo, exparticipante de La casa de los famosos de Telemundo, la conductora había acudido a un spa para “consentirse”, pero el desenlace tuvo otro final.

Según su testimonio, se encontraba en un recinto al sur de la CDMX, cuando de pronto fue desalojada por un aparente incendio, mientras ella se encontraba en el “vapor":

Estamos en la calle, me desalojaron, en medio de un incendio. El humo está tóxico. Verónica del Castillo

Vero se ve preocupada y posteriormente comienza a caminar en la zona para ver cómo estaba la situación. El sonido de sirenas provenientes de patrullas y bomberos generaba más caos aún. ¿Qué pasó después?

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¿Verónica del Castillo herida tras incendio en el lugar donde se encontraba?

Los videos publicados por Verónica del Castillo causaron la preocupación de sus seguidores y amigos del espectáculo, una de ellas fue Maribel Guardia, quien preguntó cómo se encontraba: “ ¿Amiga estás bien? No se entiende qué es lo que pasó ”, escribió la costarricense.

Verónica del Castillo se mostraba preocupada, ya que ante el desalojo por el incendio, las personas no podían entrar por sus autos, la conductora llegó a especular sobre una posible explosión:

Vámonos, vámonos. Yo confundí el humo con el vapor, qué bueno que las sacaron. Esto puede explotar en cualquier momento. (...) Está muy tóxico, yo me empecé a marear. (...) Estamos por aquí, por la zona de San Ángel. Verónica del Castillo

Minutos más tarde Del Castillo publicó que ella se encuentra bien, pero en shock por todo lo que vivió durante las últimas horas:

Gracias a todos. Estoy bien, solo mareada y en shock. Verónica del Castillo

Hasta el momento, no ha revelado más detalles acerca de lo ocurrido , solo se sabe que se trató de un incendio en el lugar donde se encontraba realizando su tratamiento de spa.

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¿Quién es Verónica del Castillo?

Verónica del Castillo es una periodista, conductora, escritora y actriz mexicana, reconocida por su trayectoria en los medios de comunicación y por pertenecer a una de las familias más conocidas del espectáculo en México.

Es hija del actor Eric del Castillo y de Kate Trillo, además de ser hermana de la actriz Kate del Castillo.

Ha participado como conductora y reportera en diversos programas, abordando temas de espectáculos, actualidad y entrevistas. Ha publicado libros y participado en distintos proyectos relacionados con el bienestar, el desarrollo personal y experiencias de vida.

Hace unos meses Verónica del Castillo fue parte de La casa de los famosos de Telemundo, siendo una de las habitantes sorpresa de la reciente temporada.

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