¿Julián Gil ayuda a Ale Jaramillo a trabajar en México? Conductora ecuatoriana prepara proyecto con el actor

Alejandra Jaramillo además de ganarse la ‘funa’ de la afición mexicana, también fue despedida de su anterior trabajo, luego de un polémico video publicado. Ahora, tras llevarse “las críticas” de internautas, reapareció con Julián Gil y especulan que el actor le habría dado trabajo. ¿Fue así?

Ale Jaramillo funada tras “burla” a México / Mezcalent/Redes sociales

¿Por qué la conductora Ale Jaramillo fue ‘funada’ y despedida?

La controversia nació después de que la actriz y conductora Alejandra Jaramillo compartiera en sus redes sociales un video en el que se dijo “feliz” por la eliminación de la Selección Mexicana frente a Inglaterra durante el Mundial de 2026.

En la grabación, realizada al finalizar el encuentro, Jaramillo aparece festejando la victoria del equipo inglés, con saltos y visibles muestras de alegría. El video fue acompañado por un mensaje que rápidamente generó inconformidad entre una parte del público:

No pudieron ni con un jugador menos. Ni con los 11 minutos de tiempo extra. Ni yendo otra vez al hotel a gritar. CHAO. BYE BYE. SAYONARA. ARRIVEDERCHI. Ale Jaramillo

Casi de inmediato, algunos espectadores comenzaron a exigir que fuera retirada del programa. Aunque inicialmente no se dieron a conocer posibles sanciones y su ausencia llevó a muchos a pensar que se encontraba de “vacaciones”, tiempo después se confirmó que Ale Jaramillo ya no formaba parte de ¡Siéntese quien pueda!.

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Ale Jaramillo, actriz y conductora ecuatoriana fue despedida / People’s

¿Cómo surgieron los rumores de colaboración entre Julián Gil y Ale Jaramillo?

Luego de la polémica protagonizada por Ale Jaramillo y sus declaraciones acerca de México en el Mundial, la ecuatoriana ha hablado sobre posibles propuestas de trabajo.

Recientemente publicó una foto junto a Julián Gil, asegurando que ambos se conocen desde hace algunos años, incluso considerándolo como un “ hermano mayor :

La primera foto es junio/2022 el día que conocí a Julián Gil por primera vez. Desde entonces siento me adoptó como hermanita menor y me ha cuidado y ayudado Ale Jaramillo

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el mensaje con el que adelantó que ambos estarían preparando algo importante:

Y ahora sí, no están preparados para lo que se viene, porque ni siquiera nosotros lo estamos. El verdadero “se vienen cositas”. Ale Jaramillo

La noticia ha impactado a la comunidad digital, pues creían que Ale Jaramillo todavía duraría un tiempo sin formar parte de algún proyecto. ¿De qué se tratará?

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¿Julián Gil confirma que Ale Jaramillo trabajará en México?

Lejos de aclarar las dudas, Julián Gil (esposo de Valeria Marín) continuó con el misterio y solo decidió reconocer que, en efecto, hay un proyecto en puerta entre ambos:

No están ready y eso que vamos a mil por hora. Julián Gil

Hasta el momento, ninguno de los dos ha revelado de manera concreta en qué consistirá esta nueva aventura, tampoco se sabe si será en México o en otro país:



“Los verdaderos amigos, en las buenas y en las malas”,

“Me gusta esa dupla” y,

“Gracias por apoyar a nuestra ecuatoriana”.

Los fans de la ecuatoriana esperan con ansias esta aventura, hasta Beta Mejía, pareja de Ale Jaramillo, se dijo entusiasmado a esta noticia.

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