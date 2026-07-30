Alejandra Jaramillo confirma nuevo trabajo tras despido de ‘Siéntese quien pueda’: “Dios es bueno”| VIDEO

Hace algunas semanas, se confirmó el despido de Alejandra Jaramillo del programa ‘Siéntese quien pueda’. En aquel entonces, la presentadora se dijo agradecida por su tiempo en el show y dijo que tenía esperanza de que pronto regresara a la televisión.

En medio de los rumores de su posible participación en un reality 24/7 de Ecuador, la propia Jaramillo confirma que ya tiene un nuevo trabajo. ¿De qué se trata? Aquí te contamos los detalles.

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Alejandra Jaramillo y su esposo trabajarán en la Fórmula 1 / Redes sociales

¿Por qué despidieron a Alejandra Jaramillo de ‘Siéntese quien pueda’?

Alejandra Jaramillo fue despedida de ‘Siéntese quien pueda’ tras haberse burlado de la derrota de México frente a Inglaterra en el Mundial 2026. La presentadora muy eufórica mostró cómo le gustó que perdiera el equipo azteca, el cual eliminó antes a la selección de Ecuador en la justa deportiva.

Si bien ofreció una disculpa pública en su momento y aseguró que se había dejado llevar por la “algarabía” del fútbol, mucha gente empezó a exigir que la sacaran de su programa. Luego de un tiempo ausente, se dio a conocer que quedaba fuera del proyecto.

En un video para redes sociales, Jaramillo dejó ver que consideraba injusta toda la situación, pero que la aceptaba. Dijo estar confiada en que las cosas mejorarán para ella en algún punto.

Posteriormente, en una entrevista, declaró que la “crucificaron” solo por una “metida de pata”, algo que cree que no es correcto: “Toca aprender. Creo que parte de este negocio, ¿no? No tienen que crucificar a un periodista por de repente meter la pata, como decimos popularmente, ¿no?”, resaltó.

Sus excompañeros de programa también se pronunciaron y todos concordaron en que el despido de Jaramillo no fue correcto. Alegaron que la conductora simplemente estaba usando su “libertad de expresión”.

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Alejandra Jaramillo fue despedida de SQP tras burlarse de México en el Mundial 2026 / Redes sociales

El nuevo proyecto de Alejandra Jaramillo tras el despido de ‘Siéntese quien pueda’

A través de redes sociales, Alejandra Jaramillo y su esposo, Beta Mejía, compartieron un video de la llamada que recibieron para un nuevo proyecto en Italia. Dicho trabajo está relacionado con la Fórmula 1.

“Se los digo, escucha, la entrevista con (nombre censurado) está confirmada, ya pronto. Los dos están confirmados para trabajar en la Fórmula 1 en Italia. ESPN Colombia y Disney los llevan, así que han de disfrutar esos últimos días en España porque tienen que regresar a Miami”, dijo la persona que los contactó.

Por supuesto, la reacción de la pareja fue de emoción. Se abrazaron y besaron mientras afirmaban que “el cielo es el límite”. La conductora acompañó el video con las siguientes palabras.

“Dios es bueno todo el tiempo, todo el tiempo Dios es bueno. Gracias a ustedes por el apoyo que me han dado, créanme que lo he sentido profundamente y me emociona. ¡Pues bueno! Las vacaciones tomaron otro rumbo; nos regresamos a Miami antes de lo previsto”. Alejandra Jaramillo

Esto causó muchas opiniones divididas. Si bien los fans se alegraron de su nueva oportunidad laboral, otros creen que la conductora simplemente “no se lo merece”.

¿Cuál es la trayectoria de Alejandra Jaramillo?

Alejandra Jaramillo, también conocida como ‘la Caramelo’, es una conductora, modelo, empresaria e influencer originaria de Ecuador. Se hizo tendencia hace algunas semanas por burlarse de México. Tiene 33 años y está casada con Beta Mejía.

Tiene una vasta trayectoria en los medios de comunicación. Debutó a los 12 años en el programa infantil ‘Magneto’. Posteriormente, se le vería en otros proyectos como:

“Destino aventura”

“Te tomaste la noche”

“El matinal”

“Guerra de sueños”

“En contacto”

En 2021, tras el asesinato de su entonces pareja Efraín Ruales, se mudó a Estados Unidos, donde tuvo la oportunidad de integrarse a ‘Siéntese quien pueda”. En 2025, ella y Beta ganaron el reality ‘¿Apostarías por mí?’.

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