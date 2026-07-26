¿Cerrando ciclos? Alejandra Jaramillo reaparece con radical cambio de look tras despido de Siéntese quien pueda

La polémica que rodea a la exconductora de Sientense quién pueda Alejandra Jaramillo sigue dando de qué hablar. Luego de que se confirmara su salida de Univisión y del programa Siéntese quien pueda tras las críticas que recibió por burlarse de la eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, la conductora ecuatoriana reapareció en redes sociales con una imagen completamente renovada.

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Alejandra Jaramillo se disculpa por burlarse de México / Redes sociales/Mezcalent

¿Cómo es el nuevo look de Alejandra Jaramillo tras su despido de Univisión?

Después de que se confirmara el despido de Alejandra Jaramillo, la conductora utilizó su cuenta de Instagram para mostrar el cambio físico con el que decidió darle la bienvenida a un nuevo capítulo.

En el video aparece frente a un espejo, sin maquillaje, con una minifalda de mezclilla, un top rosa y luciendo un cabello castaño claro, mucho más corto que el estilo al que tenía acostumbrados a sus seguidores.

Junto a las imágenes explicó que este corte representa una conexión con la niña que fue y con una versión de sí misma que había dejado atrás por inseguridades.

“Fresh start cuánta magia hay en volver a lo esencial mi corte de pelo de la infancia, creí por inseguridades muy típicas de mí que nunca volvería a tenerlo así.” Alejandra Jaramillo

La conductora confesó que durante años creyó que debía mantener una imagen específica para verse mejor, utilizando extensiones y llevando el cabello rubio, hasta que decidió apostar nuevamente por su apariencia natural.

“Que estaba destinada al tinte rubio y a las extensiones ‘porque me quedaba mejor'; quise hacer este cambio sin nada de maquillaje para observar por dentro más que solo mirarme con un look diferente frente al espejo. Me reconocí al instante, mi misma esencia, esa que no ha cambiado pero que sí ha evolucionado con la madurez que dan la vida misma y los años, años que siento me quité unos cuantos volviendo a mi color natural. Feeling pretty and a little girl again”.

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¿Por qué despidieron a Alejandra Jaramillo de Univisión y de Siéntese quien pueda?

El nombre de Alejandra Jaramillo comenzó a ser tendencia luego de celebrar públicamente la eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, una reacción que fue duramente criticada por miles de usuarios.

La presentadora publicó un video en el que aparecía celebrando la derrota del equipo dirigido por Javier Aguirre, después de que Inglaterra venciera al Tricolor por marcador de 3-2, resultado que dejó fuera a México de los cuartos de final.

Además del video, escribió un mensaje que terminó por encender aún más las redes sociales: “Gracias Kane. Gracias Bellingham. Me dicen que tienes raíces esmeraldeñas”.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse y muchos televidentes pidieron a la empresa tomar medidas, argumentando que la conductora había faltado al respeto al público mexicano.

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¿Qué dijo Univisión sobre la salida de Alejandra Jaramillo?

Tras varios días de especulaciones, finalmente se confirmó que Alejandra Jaramillo dejó de formar parte del elenco regular de Siéntese quien pueda, noticia que fue dada a conocer mediante un comunicado oficial.

La empresa agradeció el trabajo de la conductora durante los años que permaneció en el programa, aunque evitó profundizar sobre las razones específicas de su salida.

El mensaje compartido por la producción fue el siguiente: “Queremos compartir con ustedes que Alejandra Jaramillo deja de formar parte del elenco regular de Siéntese Quien Pueda. Le agradecemos su entrega, su talento y todos los momentos que compartió con este equipo y con ustedes, nuestro público. De parte de toda la familia de Siéntese Quien Pueda y de We Love Entertainment, le deseamos lo mejor en sus próximos proyectos”.

Por ahora, la conductora no ha anunciado cuál será su siguiente proyecto profesional, aunque su reaparición deja claro que busca comenzar una nueva etapa, tanto en su carrera como en su imagen pública.