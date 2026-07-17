Karina Torres y su equipo escapan de incendio en el hotel donde se hospedaban: “Se quemaron los cables”

Karina Torres está a punto de encerrarse en la cuarta temporada de “La casa de los famosos México 2026", pero antes de eso todavía tiene pendientes varios compromisos laborales que la han llevado de gira por distintas ciudades del país. Fue justo en uno de estos viajes de trabajo donde la integrante de “las Perdidas” vivió un episodio que la tomó completamente por sorpresa: un incendio de cables en el hotel donde se hospedaba junto con su equipo.

La noticia generó preocupación entre sus seguidores, quienes desde que se confirmó su participación en el reality show de Televisa la han colocado como una de las favoritas del público.

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Karina Torres / Redes sociales

¿Qué pasó exactamente en el hotel donde se hospedaba Karina Torres?

Durante una entrevista para Televisa, Karina Torres relató con su característico sentido del humor cómo vivió el incidente, aunque reconoció que en ese momento la situación causó preocupación.

La influencer contó que al principio pensaron que simplemente se había ido la luz, pero después comenzaron a investigar lo que realmente había ocurrido. Fue entonces cuando encontraron la causa del apagón.

Karina Torres “Estábamos en el hotel y de repente los cables los empezaron a prender y se fue la luz en el hotel (…) Pensamos que se había ido la luz, pero ya después investigamos como los verdaderos argüenderos que somos y nos dimos cuenta que se habían quemado los cables”.

La también empresaria señaló que afortunadamente todo terminó sin consecuencias mayores para ella ni para las personas que la acompañaban durante el viaje.

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¿Karina Torres y su equipo resultaron afectados por el incendio?

A pesar del susto, Karina Torres confirmó que tanto ella como su equipo lograron salir sin problemas y que no hubo personas lesionadas durante el incidente.

Sobre cómo vivieron esos momentos de incertidumbre, la influencer confesó que el miedo fue inevitable ante la posibilidad de que la situación pudiera complicarse.

“Lo bueno que salimos con bien, la verdad sí nos dio un poquito de miedo”, expresó la integrante de las Perdidas.

Sus palabras rápidamente llamaron la atención en redes sociales, donde decenas de usuarios reaccionaron mostrando preocupación y enviándole mensajes de apoyo.

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¿Cuándo entra Karina Torres a La casa de los famosos México 2026 y dónde ver el reality en vivo?

Karina Torres se encuentra en la recta final de sus compromisos profesionales antes de convertirse oficialmente en habitante de La casa de los famosos México 2026, uno de los programas más esperados del año. La integrante de las Perdidas ha sido una de las confirmaciones que más emoción han generado entre los seguidores del reality, quienes ya la perfilan como una de las concursantes más fuertes de esta temporada.

La nueva temporada de La casa de los famosos México 2026 arrancará el próximo 26 de julio, fecha en la que Karina Torres cruzará las puertas de la casa para comenzar la convivencia junto al resto de los participantes. La expectativa es alta debido a su popularidad en redes sociales, su personalidad sin filtros y el respaldo que tiene por parte del público.

Quienes no quieran perderse ningún detalle podrán seguir el estreno por Las estrellas, mientras que la transmisión en vivo 24/7 estará disponible a través de ViX, donde los seguidores podrán observar todo lo que ocurra dentro de la casa. Con figuras como Karina Torres en el elenco, la cuarta temporada promete convertirse en una de las más comentadas y polémicas del reality.