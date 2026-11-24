Luego de la muerte de Humberto Padgett, una noticia igual de inesperada volvió a sacudir al mundo del espectáculo y la música. La familia de un reconocido cantante decidió guardar silencio sobre su fallecimiento durante más de cinco años, una revelación que hoy genera conmoción, preguntas y miles de reacciones en redes sociales.

Mira: El actor Eduardo Yáñez despide a su pequeña de 19 años con devastador mensaje: “Nos vemos pronto, mi hermosa”

Muere / Redes sociales

¿Qué cantante murió hace cinco años y por qué ocultaron su fallecimiento?

El cantante y rapero japonés BASI volvió a convertirse en tendencia internacional tras darse a conocer que falleció hace más de cinco años, una noticia que su familia decidió mantener en privado hasta noviembre de 2026.

La información fue confirmada mediante un comunicado difundido por BASIC MUSIC, disquera que explicó que el artista murió cuando tenía apenas 42 años de edad.

La noticia impactó especialmente porque nadie fuera de su círculo cercano conocía lo ocurrido, lo que convirtió el anuncio en una de las revelaciones más comentadas entre los seguidores del rap japonés.

Lee: Sol León, ganadora de ‘La mansión VIP’, anuncia dolorosa muerte de ser querido y revela fenómeno paranormal

¿Cuándo murió BASI? La fecha real de su fallecimiento sorprende a sus fans

De acuerdo con el comunicado oficial, BASI perdió la vida el 14 de junio de 2021, aunque la noticia fue revelada públicamente hasta este 24 de noviembre de 2026. El retraso en el anuncio provocó una enorme sorpresa entre sus seguidores, quienes durante años desconocieron completamente que el cantante ya había fallecido.

“Lamentamos informar que Basi falleció el 14 de junio de 2021”, señala el mensaje difundido por la compañía musical que administraba parte de su carrera artística.

La revelación generó miles de reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron tristeza al descubrir que el intérprete había fallecido años atrás sin que la información trascendiera públicamente.

Mira: El Komander se quiebra al hablar sobre la muerte de su bebé; revela si se pudo despedir: “Tratando de entender”

¿Por qué la familia de BASI decidió guardar silencio durante cinco años?

Según explicó la disquera, la decisión de no informar sobre la muerte del artista fue tomada en respeto a la voluntad de sus familiares. La empresa señaló que durante este tiempo optó por mantener absoluta discreción sobre el caso, evitando difundir cualquier dato relacionado con el fallecimiento.

“Perdón por no haber podido responderles. No revelaremos detalles específicos, por lo que les pedimos su comprensión”, se lee en el comunicado compartido en redes sociales.

La publicación también incluyó un agradecimiento hacia los fanáticos que continuaron apoyando la trayectoria musical del rapero japonés, incluso sin conocer lo que realmente había ocurrido.

Esta postura ha generado opiniones divididas. Mientras algunos seguidores consideran que la familia tenía derecho a vivir el duelo en privado, otros expresaron sorpresa por el largo tiempo que pasó antes de hacerse pública la noticia.

¿Quién fue BASI y de qué murió el rapero japonés?

BASI fue un reconocido rapero, productor y compositor japonés originario de Osaka que dejó una huella importante dentro de la escena del hip-hop en su país. Su carrera despegó como miembro fundador de IN-SIST (韻シスト), agrupación a la que se unió desde 1998 y con la que ayudó a construir una identidad única dentro del rap japonés. Su salida del grupo ocurrió el 10 de junio de 2021, apenas unos días antes de su fallecimiento.

Además de su trabajo con IN-SIST, el artista impulsó su propio proyecto musical al fundar el sello BASIC MUSIC en 2011. Desde ahí desarrolló una exitosa carrera como solista, lanzando seis álbumes y consolidando una base de seguidores fieles gracias a su estilo relajado y letras introspectivas. Entre sus canciones más populares destacó “Ai no Mama ni feat. Chaki”, uno de los temas más representativos de su trayectoria.