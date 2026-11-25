La investigación por la trágica muerte de Sandra Díaz del Valle, quien fungía como chef y conductora de la versión hondureña de ‘Venga la alegría’, da un giro inesperado. Y es que, a casi seis meses del hecho, se confirma la detención del médico señalado como presunto responsable. Te contamos lo que se sabe hasta el momento.

Lee: Pato Borghetti reaparece en HOY a casi un año de haber dejado ‘Venga la alegría’, ¿se integra como conductor?

Sandra Díaz del Valle murió en junio de 2026 / Redes sociales

¿Cuándo y cómo murió Sandra Díaz del Valle, chef y conductora de ‘Venga la alegría’?

La muerte de Sandra Díaz del Valle, chef y conductora de ‘Venga la alegría’, ocurrió el 10 de junio de 2026, justo en su cumpleaños número 46. De acuerdo con el testimonio de su esposo, la celebridad empezó a sentirse mal, por lo que la llevaron a un hospital privado en la colonia Lomas del Guijarro para su atención médica.

Los especialistas le aplicaron medicamentos y hasta le pusieron una inyección cerca de la nuca. En algún momento, Sandra empezó a colapsar. Los médicos empezaron a movilizarse para intentar estabilizarla.

“Le estaban aplicando medicamentos cuando le pusieron la inyección, dijo que sintió electricidad y empezó a colapsar...Los médicos dijeron que ella estaba dormida y empezaron a ponerle varios medicamentos”, indicó.

Al ver que no podían hacer nada por ella, la trasladaron al Hospital Escuela. Desafortunadamente, llegó sin signos vitales y nada pudieron hacer por ella. Desde ese momento, se empezó a sospechar de una negligencia.

La autopsia no se hizo pública. No obstante, trascendió que aparentemente habría sufrido una crisis respiratoria tras la aplicación de la inyección. Por otra parte, las autoridades locales abrieron una carpeta de investigación para esclarecer el tema.

No te pierdas: Exintegrante de Venga la alegría ¡dice por qué la corrieron del programa de un día para otro! Ahora es empresaria

Sandra Díaz del Valle habría muerto por una negligencia médica / Redes sociales

Detienen a doctor señalado por la muerte de Sandra Díaz del Valle, chef y conductora de ‘Venga la alegría’

Hace algunas horas, el Ministerio Público de Honduras informó sobre la detención del médico señalado por la muerte de Sandra Díaz del Valle, chef y conductora de ‘Venga la alegría’. Se mencionó que la orden de aprehensión fue emitida hace algunos días, tras encontrar los elementos suficientes para investigar su posible participación en el hecho.

Indicaron que el arresto se realizó durante la tarde del pasado 24 de noviembre. Se le estaría acusando del delito de presunto homicidio imprudencial.

“El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), al presentar el pasado viernes 20 de noviembre el requerimiento fiscal en contra de un profesional de la medicina señalado como presunto responsable del delito de homicidio imprudente grave en perjuicio de la chef Sandra Díaz del Valle Hernández, solicitó orden de captura, la cual fue librada por el juzgado competente”. Autoridades de Honduras

Se mencionó que el especialista fue quien habría ordenado que le suministraran ciertos medicamentos a Sandra y que, al ver que había entrado en crisis, sugirió que la llevaran a otro centro médico.

“Le aplicó otro fármaco mediante una jeringa en el cuello, tras lo cual la paciente manifestó dificultades para respirar y malestar general, hasta desvanecerse. Ante esa situación, el profesional de la medicina solicitó que la trasladaran a un centro hospitalario por lo que la pareja de la ahora occisa la condujo en su propio vehículo hasta el Hospital Escuela (HE) donde se confirmó su fallecimiento”, recalcaron en su comunicado,

Hasta el momento, se desconoce su situación jurídica. En tanto que los fans de Sandra están contentos de que la famosa esté “cerca de conseguir justicia”.

#MPInforma 📌 Tegucigalpa, Francisco Morazán ⚖️ El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) y en coordinación con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), ejecutó una orden de captura contra un profesional de la medicina acusado por el presunto delito de homicidio imprudente grave en perjuicio de la chef Sandra Díaz del Valle Hernández, tras haberse presentado el requerimiento fiscal el pasado viernes 20 de noviembre. 👉Lee todos los detalles aquí: https://t.co/Gf9DA5uzbj #TrabajandoParaElPueblo #ElNuevoMinisterioPúblico #MPHonduras #FEDCV #Tegucigalpa — Ministerio Público (@MP_Honduras) November 24, 2026

¿Quién era Sandra Díaz del Valle, chef y conductora de ‘Venga la alegría’?

Sandra Isabel Díaz del Valle Hernández era una chef y presentadora que se hizo famosa por su participación en la versión hondureña de ‘Venga la alegría’.

Tenía 46 años al momento de su muerte.

Estaba casada con Juan Fernando Lobo, con quien tuvo dos hijos.

Estudió mercadotecnia, pero se enfocó en la gastronomía.

En su momento, viajó a Argentina para estudiar en una de las escuelas de cocina más prestigiosas.

Además de su carrera en televisión, compartía contenido de cocina en sus redes sociales e impartía talleres.

Antes del ‘VLA’, estuvo en otros programas como ‘Hoy es tu día’.

Ve: ¿Ferka es insoportable? Conductor de ‘Venga la Alegría’ revela su verdadera actitud en el matutino