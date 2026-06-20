Familia de la Chef Sandra Díaz del Valle de Venga la alegría habla de su muerte: “No despertó”

La muerte de Sandra Díaz del Valle, reconocida chef y conductora del programa Venga la alegría, continúa generando dudas entre fans y colegas. A unos días de su fallecimiento, ahora su familia rompe el silencio y revela nuevos detalles.

Sandra Díaz del Valle, conductora fallecida de Venga la alegría / IG: tvazteca_hn

¿Cuándo murió Sandra Díaz del Valle, chef y conductora de Venga la alegría?

La cadena TV Azteca Honduras, donde Sandra Díaz del Valle desarrollaba su carrera como chef y presentadora, fue la encargada de informar públicamente sobre su sensible fallecimiento el pasado 10 de junio:

Con profundo pesar, desde TV Azteca Honduras lamentamos el sensible fallecimiento de nuestra querida Chef Sandra de Venga la Alegría, quien dejó una huella imborrable en nuestra familia al compartir con todos su amor. Comunicado TV Azteca

En aquel momento no ahondaron en detalles sobre las causas de la muerte, aunque después fue su esposo quien rompió el silencio y dijo que Sandra Díaz fue hospitalizada de emergencia el día de su cumpleaños:

Le estaban aplicando medicamentos, cuando le pusieron la inyección dijo que sintió electricidad y empezó a colapsar. (...) Los médicos dijeron que ella estaba dormida y empezaron a ponerle varios medicamentos. Esposo de Sandra Díaz del Valle

De acuerdo con ese relato, los médicos realizaron maniobras de reanimación a Sandra. Sin embargo, pese a que su esposo solicitó que fuera trasladada a otra unidad hospitalaria, la conductora ya no presentaba signos de vida.

Te puede interesar: Nuevo giro en caso Sandra Díaz: forenses interrumpen velorio para extraer muestras; hay sospecha de mala praxis

Sandra Díaz, colaboradora de Venga la alegría, murió repentinamente / Redes sociales

¿Cómo fueron los últimos momentos con vida de Sandra Díaz del Valle, según su familia?

En un reciente comunicado de la familia de Sandra Díaz del Valle, rompieron el silencio y pidieron parar con las especulaciones en torno a la muerte de la chef y conductora.

En el mensaje, los familiares detallaron que hubo un malestar en el cuello que terminó llevándola al hospital:

El pasado 10 de junio, Sandra despertó en horas de la mañana con un fuerte dolor en el cuello. Buscando alivio para su molestar, acudió a una consulta médica durante el día. Lamentablemente, después de ese momento, ya no despertó. Sandra Díaz del Valle

La familia evitó profundizar en posibles causas y reiteró que serán las autoridades competentes quienes determinen qué ocurrió realmente, pidiendo que terminen todos los rumores que pueden manchar su memoria:

Pedimos de corazón que cesen los juicios, rumores y desinformación. Detrás de esta tragedia hay una familiar que sufre y una mujer que merecer ser recordada con dignidad y respeto. Sandra Díaz del Valle

El comunicado también buscó agradecer las muestras de cariño y solidaridad que han recibido desde que se dio a conocer la noticia.

Lee: Integrante de Venga la alegría tiene ¡error garrafal! Menciona a otro programa ¿de la competencia? VIDEO

¿Quién fue Sandra Díaz del Valle y a qué se dedicaba?

Sandra Díaz del Valle se convirtió en un rostro familiar para el público hondureño, gracias a su carrera en la gastronomía y por su labor como presentadora en el programa Venga la alegría.

Según lo que compartía en sus redes sociales, también se dedicaba a impartir cursos de cocina, aprovechando la experiencia que había desarrollado a lo largo de los años en gastronomía.

Asimismo, también estuvo presente en el mundo digital mediante un canal de YouTube, donde compartía recetas, técnicas y recomendaciones gastronómicas para que sus seguidores pudieran llevarlas a cabo en casa.

Tal vez te interese: Invitada a Venga la alegría deja plantados a conductores del programa y la exhiben EN VIVO: “No llegó” VIDEO