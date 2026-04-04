Integrante de Venga la alegría tiene ¡error garrafal! Menciona a otro programa ¿de la competencia? VIDEO

El programa Venga la alegría volvió a dar de qué hablar entre sus seguidores luego de que uno de sus conductores protagonizara un momento inesperado en plena transmisión en vivo. Lo que parecía ser una dinámica cotidiana dentro del matutino terminó convirtiéndose en un clip viral en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en reaccionar al peculiar error.

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El periodista Gabo Cuevas salió de Venga la alegría y las teorías no se hicieron esperar / Especial

¿Qué pasó con el chef Rahmar en Venga la alegría?

El incidente ocurrió mientras los conductores de Venga la alegría le llevaban un pastel al chef por su cumpleaños. Todo transcurría con normalidad hasta que, al momento de agradecer el detalle, Rahmar mencionó a otro proyecto televisivo.

“Gracias, familia de Al extremo” Chef Rahmar

Expresó el cocinero frente a cámaras, haciendo referencia a otro programa de TV Azteca, lo que generó sorpresa inmediata entre sus compañeros de foro.

El error no pasó desapercibido y, en cuestión de segundos, el ambiente cambió a una reacción de sorpresa de todos los conductores. La escena quedó registrada en video y posteriormente fue difundida en redes sociales, donde usuarios comenzaron a compartir el clip.

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chef Rahmar / Instagram

¿Cómo reaccionaron los conductores de Venga la alegría tras el error del chef Rahmar en vivo?

Luego de la declaración del chef, los conductores del matutino Venga la alegría reaccionaron en tono de broma. Algunos de ellos fingieron retirar el pastel que previamente le habían entregado, mientras otros hicieron comentarios que evidenciaban la sorpresa por lo ocurrido.

Uno de los comentarios que destacó fue el del conductor Ricardo Casares, quien expresó en ese momento:

“¿Qué le pasa a este? Qué bárbaro”. Ricardo Casares

Aunque el error fue real, la respuesta en el foro se mantuvo dentro de un tono ligero.

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¿A qué hora ver Venga la alegría y quiénes son sus conductores?

Venga la alegría es un programa matutino de TV Azteca que se transmite de lunes a viernes a las 8:55 de la mañana a través de la señal de Azteca Uno. El formato incluye secciones de entretenimiento, noticias, cocina y espectáculos.

Actualmente, el programa cuenta con la participación de conductores como Sergio Sepúlveda, Kristal Silva, Luz Elena González, el Capi Pérez, Ricardo Casares, Mauricio Barcelata, Vivian Baeza y Kike Mayagoitia.

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