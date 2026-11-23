Ha pasado casi un año desde que Pato Borghetti se despidió de ‘Venga la alegría’ tras 9 años como uno de los conductores principales. En aquel entonces, dijo que se enfocaría en nuevos proyectos y agradeció al programa de TV Azteca por la oportunidad.

Muchos se sorprendieron cuando se reveló que era ‘Alex Loro’ en ‘¿Quién es la máscara?’ y aún más cuando se le vio en la más reciente transmisión del programa ‘HOY’. ¿Se fue a la competencia? Te contamos los detalles de su visita al matutino de Televisa.

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Pato Borghetti dejó Venga la alegría en 2025 / Mezcalent

¿Cuándo salió Pato Borghetti de ‘Venga la alegría’?

Fue el 24 de noviembre de 2025 cuando Pato Borghetti anunció que abandonaba ‘Venga la alegría’. Indicó que su último programa sería el 19 de diciembre. En aquel entonces, manifestó que quería dedicarle más tiempo a otras cosas.

No obstante, aseguró que esto no significaba una salida definitiva de la televisora TV Azteca: “No me voy de mi casa”, sentenció. Durante su último día, se dijo muy feliz de haber trabajado en el proyecto y, entre lágrimas, habló del gran cariño que sentía por sus hoy excompañeros de conducción.

“A pesar de que estoy ilusionado por lo que viene y quiero seguir creciendo, me duele mucho también no estar todos los días en la mañana para ustedes; es difícil renunciar a ciertas cosas, pero me voy satisfecho porque siempre di todo y me entregué al máximo”, indicó.

En su momento, hubo muchas teorías sobre la supuesta verdadera razón de su salida. Incluso se llegó a reportar que, presuntamente, abandonó el programa por problemas de salud. Según rumores, los doctores le habrían recomendado que le bajara el ritmo de trabajo, pues el estrés no le estaba haciendo bien. Dicha versión nunca fue confirmada.

Otra versión que se dijo es que habría sido por su boda con Odalys Ramírez, quien casualmente también había abandonado ‘Cuéntamelo Ya!’ en esas fechas. Si bien ellos sí se casaron a principios de 2026, no se sabe si fue la razón.

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Pato Borghetti estuvo en el foro de HOY / Mezcalent

Pato Borghetti aparece en HOY, ¿lo anuncian como conductor?

A través de redes sociales, el programa ‘HOY’ compartió un video de Pato Borghetti visitando el foro del matutino. Se le pudo observar platicando con algunos presentadores como Galilea Montijo, Raúl Araiza y Tania Ricón.

No se puede escuchar bien de qué conversaron debido al ruido de fondo. Aparentemente, habría sido sobre la participación del actor en ‘¿Quién es la máscara?’.

Cabe mencionar que, cuando tocaron este tema en el programa, los conductores felicitaron a Pato y anunciaron que mañana, 24 de noviembre, estará en vivo. Si bien no dieron más detalles, la situación dio mucho de qué hablar en redes sociales.

Y es que hubo opiniones de todo tipo. Algunos consideraron que simplemente sería un invitado más; otros creen que podrían anunciarlo como conductor, algo que los detractores consideran que sería una “traición” para TV Azteca.

Hasta el momento, no hay nada confirmado. En tanto que los fans están a la espera de su aparición de mañana para saber si existe la posibilidad de que se integre al matutino de Televisa.

¿Qué otro exconductor de ‘Venga la alegría’ trabaja en ‘Hoy’?

La polémica de Pato Borghetti y su posible anuncio como conductor de ‘HOY’ han hecho a muchos recordar cuando el chef Mariano, quien estuvo trabajando por mucho tiempo en ‘Venga la alegría’, empezó a trabajar en el programa de Televisa.

Recordemos que Mariano trabajó desde 2014 hasta 2024 en ‘VLA’. A poco de haber salido del show, sorprendió a todos al integrarse a ‘HOY’. En una entrevista para TVNotas, contó la razón detrás de su decisión.

“El motor que me hizo tomar la decisión es que quería buscar nuevos caminos y otros panoramas. No fue por dinero, ni porque me sintiera estancado en mi carrera. Jamás. Tuve la suerte de cocinar todos los días una receta al público mexicano durante diez años”, puntualizó.

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