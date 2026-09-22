Galilea Montijo se queda sin voz en plena transmisión del programa Hoy, ¿presenta problemas graves de salud?

‘La casa de los famosos México’ se encuentra en su recta final, pues apenas quedan unos días para conocer a la personalidad que al igual que Wendy Guevara, apagará las luces. Siendo así, este lunes se llevó a cabo una actividad en la que los habitantes pelearían por un pase directo a la final, siendo Mariana la gran afortunada de la noche.

Aunque durante la transmisión de la gala los ojos estaban puestos en la cantante, los fanáticos no pudieron pasar por alto un detalle que revelaba cierta incomodidad por parte de Galilea Montijo.

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¿Galilea Montijo estaba enferma en LCDLFM? / Instagram

¿Qué le pasó a Galilea Montijo en el programa Hoy?

Fue en la emisión matutina de ‘Hoy’ que finalmente Galilea Montijo habló sobre lo sucedido en la gala de La casa de los famosos México y sobre su estado de salud que preocupó a más de uno.

De acuerdo a sus propias palabras, la emoción del momento, mientras se llevaba a cabo la actividad que definiría al primer finalista, provocó que se quedara sin voz y que sus gritos se escucharan un tanto ahogados en la transmisión en vivo. Por esta razón, tendría dificultad en hablar en plena emisión del matutino.

Participantes de La casa de los famosos México 2026 / La casa de los famosos méxico 2026

“Una disculpita porque ayer grité muchísimo. Mariana es la primera finalista, aparte hacía un frío, hacía muchísimo frío” Galilea Montijo



Paul Stanley, quien además fue habitante de ‘La casa’ en la primera temporada, también reveló que en aquella zona la temperatura tiende a bajar de manera drástica, secundando las declaraciones de la conductora.

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¿Quiénes son los finalistas de ‘La casa de los famosos México?

Después de la noche de este lunes 21 de septiembre de 2026, la única finalista confirmada es la cantante y actriz Mariana, quien después de formar parte de una dinámica consiguió el tan ansiado pase.

Hasta este momento, y esperando que Karina Torres no abandone la competencia debido al delicado estado de salud de su sobrino, estos son los habitantes que aún siguen en la competencia:



Brianda Deyanara

Ernesto Laguardia

Ese Pérez

Gema Garoa

Karina Torres

Memo Schutz

Yahir

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Karina Torres / Redes sociales

¿Quién podría ganar ‘La casa de los famosos México 2026’?

A pesar de que en redes sociales los usuarios han señalado que esperaban una personalidad más desinhibida por parte de Karina Torres, similar a su amiga, Wendy Guevara, ‘la Licenciada’ se mantiene como la gran favorita para ser la triunfadora. Personalidades como Mariana y Yahir también suenan fuerte entre los fanáticos del reality.

Rumores sugieren que la producción estaría buscando que el triunfo se quede con Gema Garoa, pues es una chica “Televisa”, y que podrían hacerle alguna jugarreta a Karina Torres, sin embargo, eso es solo una teoría que no se ha comprobado.