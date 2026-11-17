Días después de que Galilea Montijo se molestara con querido conductor de Hoy en pleno programa en vivo, el matutino vuelve a ser tema de conversación luego de que durante la mañana de este 17 de noviembre, Paul Stanley abandonara inesperadamente el programa. ¿Se va definitiva? ¡Te contamos los detalles!

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¿Paul Stanley se despide el programa Hoy? / Redes sociales

¿Por qué Paul Stanley se fue del programa Hoy en pleno programa en vivo?

Paul Stanley sorprendió a los televidentes al llegar ronco al programa Hoy e incluso hacer todo lo posible para estar en las primeras secciones del matutino. Mientras se encontraban en ‘Desayunando y chismeando’, el conductor fue cuestionado sobre su voz, por lo que confesó que estaba enfermo y sorprendió al culpar a su hija, quien habría empezado con la enfermedad en su casa.

“Pues es que uno que trabaja harto y ya saben ahí… Es que la ‘Bebecita’ (su hija menor) se enfermó”. Paul Stanley

Posteriormente, sus compañeros bromearon con las posibilidades de un contagio e incluso le pidieron que usara cubrebocas, lo que terminó por hacer que Stanley se despidiera del programa pocos minutos después de que empezó la emisión.

“Ahorita ya me voy. La niña ya salió, pero la mamá y el papá ya estamos enfermos, yo creo que fue por la ‘bebecita’”. Paul Stanley

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¿Cuándo regresará Paul Stanley al programa Hoy tras abandonar el matutino en vivo?

Una vez que Paul Stanley se despidió del programa Hoy, las cuentas oficiales del programa dieron a conocer la noticia: “Paul Stanley se va de Hoy… porque está enfermo”, se lee en la publicación, donde también señalaron que se espera su pronta recuperación.

Cabe mencionar que, aunque no se dio una fecha exacta de su regreso, pero su inesperada despedida a mitad de la transmisión generó diversas reacciones, en su mayoría positivas: “Que te mejores pronto, Paul”, “Los contagios están a la orden del día” y “Recupérate”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

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Paul Stanley se despide de ‘Hoy’ a mitad del matutino. / Mezcalent

¿Paul Stanley no es el único conductor que se despidió de Hoy?

Cabe mencionar que la ausencia de Paul Stanley en el programa Hoy por motivos de salud, no solo generó reacciones positivas. Hubo algunos seguidores del matutino que manifestaron su molestia debido a que Galilea Montijo y Raúl Araiza tampoco no han estado muy activos.

Cabe mencionar que la conductora de La casa de los famosos México se encuentra fuera del país por motivos de trabajo, mientras que Raúl Araiza se ha ausentado de algunos programas debido a las grabaciones de la telenovela en la que participará.

Sin embargo, ninguna ausencia representa una salida definitiva del matutino y el elenco permanece igual pese a sus compromisos profesionales fuera de la producción de Andy Rodriguez y la reciente broma de Galilea Montijo sobre su salida de Hoy. ¿Será que habrá modificaciones en los próximos meses?

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