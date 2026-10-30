¿Raúl ‘el Negro’ Araiza abandona ‘Hoy’? Confirma su regreso a la actuación; destapa importante proyecto VIDEO

Tras el amargo momento que vivió Raúl ‘el Negro’ Araiza en el programa Hoy al enterarse de la hospitalización de su hermano en plena transmisión, el hijo de Norma Herrera se sinceró sobre su regreso a las telenovelas y destapó si pondrá en riesgo su estancia en el matutino de Televisa. ¿Su faceta como presentador estará en pausa? ¡Te contamos los detalles!

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Raúl ‘El Negro’ Araiza rompe el silencio sobre su futuro en Hoy / Instagram

¿Cuál será la telenovela que marcará el regreso de Raúl ‘el Negro’ Araiza a la actuación?

En un reciente encuentro con la prensa, Raúl Araiza confesó que alista su regreso a los melodramas de la mano de la productora Silvia Cano en la telenovela ‘Te esperaba’, la cual será protagonizada por Valentina Buzzurro y David Chocarro.

Raúl ‘El Negro’ Araiza rompe el silencio sobre su futuro en Hoy / Instagram: @negroaraiza

En los últimos días han comenzado a circular algunas fotos y videos de Raúl ‘el Negro’ Araiza en las grabaciones, lo que ha despertado el interés de sus seguidoras, pues desde su actuación en ‘La desalmada’ no ha vuelto a ser parte de un melodrama. Al respecto, el actor expresó:

“He hecho novelas toda mi vida, de ahí venimos. O sea, venimos todos. De hecho, es muy raro poder hacer una carrera sin la televisión. Y aunque se vayan a otras cosas, el actor es actor en todo, ¿no? El actor debe actuar en teatro, televisión y cine”. Raúl Araiza

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¿Raúl ‘el Negro’ Araiza se irá de ‘Hoy’ para actuar en ‘Te esperaba’?

Durante su encuentro con la prensa, Raúl Araiza también explicó cómo será su regreso a la actuación en medio del trabajo que desempeña en el programa Hoy. De acuerdo con Araiza, solo puede ser parte de proyectos que se adapten a su horario, pues por las mañanas está al frente del matutino.

Raúl ‘El Negro’ Araiza rompe el silencio sobre su futuro en Hoy. / IG: @miembrosalairetv / @negroaraiza

“Yo luego no puedo tener la participación que me quieren ofrecer los productores porque estoy en Hoy. No me pueden tener en las mañanas y, entonces, bueno, aquí Silvia Cano, que es una reina y la conozco desde hace mucho tiempo, pues me llamó y yo feliz”. Raúl Araiza

Araiza explicó que se siente feliz de regresar a los foros debido a que se reencuentra con compañeros y conoce nuevas generaciones. Además, desde ‘La desalmada’, no había tenido oportunidad de combinar su trabajo como actor y conductor.

“Hice ‘La desalmada’ hace como cuatro años, fue un éxito. Es un personaje largo, ahí me daban chance de faltar a ‘Hoy’ dos o tres días. Entonces, bueno, de ahí no he podido hacer más porque estoy en esto”. Raúl Araiza

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¿Cómo ha influido el programa ‘Hoy’ en la carrera artística de Raúl ‘el Negro’ Araiza?

De esa manera, Raúl ‘el Negro’ Araiza descartó dejar su trabajo en el programa Hoy, e incluso resaltó que su trabajo diario en el matutino es lo que lo ha mantenido vigente en la televisión y le ha dado mayor alcance con la audiencia.

“Realmente, yo creo que lo que me dio a conocer y me hizo entrar a todas las casas de las familias mexicanas, donde te toman como tu hijo, como tu carnal, tu novio, todo, es Hoy. Es el programa más importante de Televisa, porque es el corazón que bombea el producto de la empresa. Entonces, es un corazón que está bombeando todos los días”. Raúl Araiza

De esa forma, Raúl ‘el Negro’ Araiza descartó dejar su trabajo en el programa Hoy‘mientras alista su regreso a la actuación en la telenovela ‘Te esperaba’, la cual está prevista a estrenarse durante los primeros meses del 2027.

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