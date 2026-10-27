Adriana Lavat, ex de Rafa Márquez, reaparece tras 27 años alejada de la actuación; ¿vuelve a los melodramas?

Adriana Lavat, expareja de Rafa Márquez, sorprendió a propios y extraños al reaparecer en los pasillos de Televisa luego de mantenerse alejada de la actuación por casi 30 años. En un encuentro con los micrófonos de ‘Hoy’, la actriz rompió el silencio sobre su regreso y dejó entrever un posible proyecto. ¿Ya recibió propuestas? ¡Te contamos los detalles!

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Adriana Lavat reaparece en Televisa tras 27 años de su última telenovela en México. / Redes sociales

¿Por qué la actriz Adriana Lavat se alejó de las telenovelas al casarse con Rafa Márquez?

La actriz Adriana Lavat se sinceró sobre su relación con Rafa Márquez y su retiro de las telenovelas en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en el programa ‘El minuto que cambió mi destino’. De acuerdo con la intérprete de melodramas, aunque se negaba a salir con futbolista, terminó casando con Márquez al mes de conocerse.

Debido a que en ese entonces el exfutbolista mexicano jugaba en Mónaco, Lavat se mudó con él tras contraer nupcias en 2001, sin importarle que su carrera como actriz apenas estaba despegando. “Primero nos casamos por el civil porque no había tiempo”, recordó, y agregó:

“No le hice caso a nadie, no me importó nada y me fui a Mónaco… Dejé mi vida entera, que estaba empezando a dar frutos después de haber estudiado actuación. Me fui a Mónaco y a ver qué haces de tu vida”. Adriana Lavat

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Adriana Lavat reaparece en Televisa tras 27 años de su última telenovela en México. / Redes sociales

¿Cuál fue la última telenovela en la que Adriana Lavat participó en México antes de casarse con Rafa Márquez?

Dos años antes de que el amor tocara a la puerta de Adriana Lavat y decidiera dejar México para formar una familia junto a Rafa Márquez, la actriz fue parte del melodrama ‘Alma rebelde’, producido por Nicandro Díaz González para Televisa.

En la telenovela, Adriana Lavat le daba vida al personaje de Juanita y compartía créditos con personalidades como Ana Martín, Lissete Morelos, Eduardo Verástegui, Karla Álvarez, Arleth Terán, Ariel López Padilla, entre otros.

Más de una década después, la actriz fue parte de otros proyectos televisivos fuera de México, como ‘700 euros, diario de una call girl’, ‘Marido en alquiler’ y ‘Tierra de reyes’; sin embargo, ahora que está de regreso en Televisa, su posible participación en un proyecto de la empresa, ha comenzado a emocionar al público que recuerda su trabajo.

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Adriana Lavat reaparece en Televisa tras 27 años de su última telenovela en México. / Mezcalent

¿Cómo fue el regreso de Adriana Lavat tras 27 años alejada de las telenovelas en México?

Adriana Lavat, quien padece artritis y la fibromialgia, está de regreso en los pasillos de Televisa luego de casi tres décadas alejada de las telenovelas en la ‘fábrica de sueños’. Durante un encuentro con los micrófonos de ‘Hoy’, la actriz rompió en llanto al recordar los inicios de su trayectoria.

“Aquí estamos en Televisa de vuelta. Esto es un trozo de mí, de mi esencia. Por estos pasillos andaba yo, dando lata, estudiando actuación en el CEA. Ay, perdón, pero de verdad, qué bonito, qué emoción”. Adriana Lavat

Por el momento, la actriz no confirmó estar en pláticas para un próximo proyecto en Televisa, pero dejó claro que sería un completo sueño debido a la enfermedad que padece. “Te ven ven y no te creen”, expresó, dejando abierta la posibilidad de unirse a algún melodrama.

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