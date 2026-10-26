¡Regresa ‘Vivir a destiempo’! Telenovela protagonizada por querida actriz que murió tras luchar contra cáncer

Tras la adaptación de ‘Cuando fui bonita’, protagonizada con Daniela Gama, TV Azteca sorprendió con el regreso de ‘Vivir a destiempo’, uno de los melodramas más entrañables de la televisión mexicana, gracias a la participación de su protagonista, quien perdió la vida tras luchar contra el cáncer. ¿De quién se trata? ¡Te contamos los detalles!

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Anuncian la retransmisión de ‘Vivir a destiempo’. / Captura de pantalla

¿Quién es la protagonista de ‘Vivir a destiempo’ que perdió la vida tras luchar contra el cáncer?

Edith González, protagonista de ‘Vivir a destiempo’, perdió la vida el 13 de junio de 2019 tras una larga lucha contra el cáncer de ovario que le fue diagnosticado en 2016. Pese a su partida, su legado permanece en las producciones que protagonizó.

Además de ‘Vivir a destiempo’, la actriz fue parte del elenco de telenovelas como ‘Salomé’, ‘Mujer de madera’, ‘Palabra de mujer’, ‘Camaleones’ y ‘Cielo rojo’; sin embargo, su última aparición en la pantalla chica fue en ‘3 familias’.

Cabe recordar que la actriz siguió un tratamiento y se sometió a una cirugía en la que le extirparon los ovarios, el útero y los ganglios linfáticos, lo que la llevó a superar el cáncer en un principio, pero regresó en 2019. Tras ser hospitalizada nuevamente, sufrió muerte cerebral debido a que el cáncer de ovario ya se encontraba en etapa metastásica.

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Anuncian la retransmisión de ‘Vivir a destiempo’. / Instagram

¿Cuándo y dónde ver ‘Vivir a destiempo’ en televisión abierta?

Durante las primeras horas de este 26 de octubre, TV Azteca reveló un avance de la telenovela ‘Vivir a destiempo’, confirmando su regreso a la televisión abierta a través del canal 7.2 en punto de las 12:00 de la tarde.

Como era de esperarse, la noticia emocionó a los seguidores del trabajo de Edith González. A pesar de su fallecimiento hace más de cinco años, sigue acaparando la atención de los televidentes cada que regresa a la pantalla chica. Hasta ahora, algunos de los comentarios que ha desatado son:



“Ojalá que sí, es de las mejores”.

“Esa telenovela es buenísima”.

“Pásenla por Azteca 7 en la tarde”.

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HOY gran ESTRENO de VIVIR A DESTIEMPO Lunes a Viernes 12:00 PM por #Amás pic.twitter.com/5QdM7xIGki — a más + 7.2 (@amastv) October 26, 2026

¿¿Cuál es el personaje que interpreta Edith González en ‘Vivir a destiempo’?

Edith González, quien actualmente tendría 60 años, interpreta el personaje de Paula Durante en ‘Vivir a destiempo’. Además de la actriz, en el melodrama también participaron Ramiro Fumazoni, Humberto Zurita y Andrea Noli.

Paula Durante es una mujer ‘sumisa’ que lleva 22 años de matrimonio con su esposo, Rogelio, un hombre mayor que ella que puso en su contra a una de sus hijas. La historia da un giro inesperado cuando Paula se reencuentra con Alejandro, uno de sus amores de la juventud, por quien decide arriesgarse.

Originalmente, el melodrama se transmitió a través de Azteca 7 en el horario estelar y contó con 150 capítulos. Ahora, los seguidores de Edith González ya pueden disfrutar nuevamente de su actuación a través de la retransmisión.

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