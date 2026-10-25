Actriz mexicana de telenovelas se habría enamorado de compañero, otro actor: FILTRAN mensajes que confirmarían

Dentro de una historia de ficción, una relación habría traspasado la pantalla, pues una querida actriz mexicana de Televisa, habría confirmado un nuevo romance, en esta ocasión, con uno de sus compañeros de telenovela. Ambos coincidieron en la reciente producción Tierra de amor y coraje. ¿Quiénes son?

Actriz mexicana tendría romance con compañero de telenovela / Canva

¿Quiénes son los actores que habrían iniciado una relación tras ser compañeros de telenovela?

Los protagonistas de esta historia son Claudia Zepeda y Federico Ayos, intérpretes de Lina y Jim en Tierra de amor y coraje, quienes habrían confirmado esta semana que, más allá de compartir set, existiría una relación real.

La producción tiene como protagónicos a Sofía Castro, Emmanuel Palomares, Brandon Peniche y Emilio Osorio. Fuera de cámaras, ellos dos habrían optado por tener una conexión sentimental. ¿Cómo se habría dado todo?

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Claudia Zepeda y Federico Ayos / Redes sociales

¿Cómo habrían confirmado Claudia Zepeda y Federico Ayos su romance?

Fue Federico Ayos quien dio el primer paso en Instagram, con una publicación que juntó varias fotografías junto a la actriz Claudia Zepeda, acompañadas de un mensaje romántico que confirmó todo:

La admiración de verte correr un maratón. Perseguirte por todo Chicago para pasarte agua. Tu locura de terminar de correr y recorrernos todo Chicago. Conocer a Buddy Guy. Venir a visitar a mis papás a Miami. La locura de mis padres de llevarnos a Disney. Nuestra locura de subirnos a todas las montañas rusas. En fin, fuimos muy felices. Te amo Claudia. Federico Ayos

La respuesta de Zepeda no se hizo esperar. Desde los comentarios de la publicación, la actriz correspondió con un breve pero lindo mensaje: “ Muy felices. El mejor compañero. Te amo ”, con lo que confirmó públicamente su complicidad.

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¿Quién es Claudia Zepeda?

Claudia Zepeda es una reconocida actriz mexicana que debutó en 2011 con Perras, en el papel de María del Mar, y ese mismo año apareció también en Flor de fango.

Su fama creció aún más cuando se integró a Falsa identidad, serie de Telemundo en la que encarnó a Diana Gutiérrez. En la pantalla grande suma también los siguientes proyectos:



De las muertas (2018),

(2018), Romina (2018) y

(2018) y Mark of the Devil (2020).

Actualmente es Lina en Tierra de amor y coraje, el famoso melodrama de Univision.

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La actriz Claudia Zepeda / Redes sociales

¿Cuál es la trayectoria de Federico Ayos?

Federico Ayos es un actor argentino, hijo de la actriz Mónica Ayos e hijastro del actor Diego Olivera, creciendo rodeado del mundo artístico.

Su primera aparición en televisión fue en Los Iturralde, en 2000, pero su carrera despegó con su papel de Santiago en Corazón que miente, de la que también formó parte Thelma Madrigal, y como Emiliano en La candidata (2016).

Después participó en:



Te acuerdas de mí (2021),

(2021), Amor dividido (2022),

(2022), Pienso en ti (2023) y

(2023) y Mi amor sin tiempo (2024), la misma telenovela en la que trabajó Zepeda,

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