Actriz mexicana de telenovelas confesó que se enamoró en pleno velorio: ¡Uno de sus más grandes amores!

Una icónica actriz de telenovelas mexicanas (que cacheteó a otra intérprete) sorprendió hace algunos años al revelar que conoció a uno de sus más grandes amores en pleno velorio, algo que surgió de manera repentina y que causaría una fuerte impresión para ella desde el primer momento. ¿De quién se trata?

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¿Quién es la actriz mexicana que se enamoró en un funeral?

La vida sentimental de Diana Bracho, actriz de Cuna de lobos, estuvo marcada por una historia de amor que comenzó de una manera poco convencional. La primera actriz recordó que conoció al pintor Juan Manuel de la Rosa durante una misa de difuntos, lugar donde, según relató, quedó cautivada por él desde el primer momento.

La intérprete compartió esta anécdota durante una entrevista en el programa Montse & Joe. Su relato llamó la atención porque describió cómo una ceremonia luctuosa terminó convirtiéndose en el punto de partida de una relación que años después se transformaría en una de las más importantes de su vida.

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Diana Bracho se enamoró durante un velorio / Captura de pantalla

Así fue el momento en el que Diana Bracho se enamoró en un funeral

De acuerdo con el relato de Diana Bracho, el encuentro con su nuevo amor ocurrió en una iglesia ubicada en Las Lomas, durante una misa en memoria de un primo suyo, quien era arquitecto. Juan Manuel de la Rosa había acudido al lugar para acompañar a su hija, quien había sido alumna del familiar de Bracho.

Mientras se encontraba en el templo, Diana observó al pintor a varios metros de distancia y sintió una fuerte atracción por él. La actriz recordó que se encontraba conversando con la poeta Coral Bracho cuando observó a aquel hombre que estaba solo:

Vi a tres o cuatro metros a un cuate parado ahí solo, lo vi y me enamoré de él, me encantó. Le dije a Coral Bracho, la poeta con la que estaba platicando: ‘¿Quién es ese cuate?’, y me dice; ‘Es un amigo mío, pintor Juan Manuel de la Rosa, la portada de mi último libro me la regaló él’. Y yo: ‘Me encanta esa portada, divina’. Diana Bracho

Aunque el funeral era un escenario triste, para Diana Bracho aquel momento terminó representando precisamente lo contrario: el comienzo de una nueva etapa sentimental.

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¿Cómo fue la relación de Diana Bracho y Juan Manuel de la Rosa?

Luego de conocerse de manera inesperada, Diana Bracho y Juan Manuel de la Rosa comenzaron su relación sentimental en el 2015, compartiendo una estrecha conexión con el mundo del arte.

Ambos permanecieron juntos durante varios años, hasta que el pintor falleció en 2021, dejando a la primera actriz, Diana Bracho, profundamente afectada por su partida.

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