En los últimos meses, Gala Montes ha protagonizado diversas polémicas y enfrentamientos con otras personalidades del espectáculo, situación que ha generado preocupación entre algunos de sus seguidores e incluso comentarios sobre su salud emocional y un supuesto consumo de sustancias.

Ante esto, su mamá, Crista Montes, con quien está distanciada, ha expresado en distintas ocasiones su preocupación por el bienestar de su hija y su deseo de ayudarla. Sin embargo, Gala ha rechazado los señalamientos sobre su estado de salud y ha asegurado que se encuentra bien.

Ahora, en las últimas horas, comenzó a circular una publicación en redes sociales que asegura que la intérprete de ‘La mala’ estaría internada en un centro de rehabilitación, pese a que anteriormente negó tener intenciones de ingresar a uno. ¿Qué se sabe sobre esta versión? Te contamos.

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Gala Montes / Redes sociales

¿Por qué se ha dicho que Gala Montes no estaría en buenas condiciones de salud?

La preocupación por la salud de Gala Montes comenzó a crecer luego de que la actriz realizara varias publicaciones en redes sociales en las que arremetía contra otras personas del medio del espectáculo. Algunos usuarios consideraron que sus mensajes y la manera en que se expresaba reflejaban un temperamento aparentemente alterado.

Las sospechas aumentaron durante su breve participación en ‘La casa de los famosos México’, donde tuvo algunos comportamientos que llamaron la atención del público y de los demás habitantes. Durante esos días, la propia Gala reconoció que llevaba varios días tomando y también surgieron comentarios sobre el supuesto consumo de otras sustancias.

Tras abandonar el reality en medio de circunstancias que generaron controversia, la actriz volvió a protagonizar enfrentamientos públicos, entre ellos uno con la periodista Joanna Vega-Biestro.

A esto se sumaron comentarios de usuarios sobre los cambios en su apariencia física a lo largo del tiempo. Por todo eso, se llegó a hablar de un brote psicótico o de un abuso en el consumo de sustancias que estarían afectando su salud. Sin embargo, Gala Montes en repetidas ocasiones rechazó que estuviera pasando por ese tipo de problemas.

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Gala Montes se ha enfrentado en redes con otras celebridades / Redes sociales

¿Gala Montes fue internada en un centro de rehabilitación? Esto se sabe

Después de que Gala Montes estrenara su nuevo álbum musical, la actriz no había protagonizado alguna otra situación que pusiera nuevamente en entredicho su estado de salud.

Sin embargo, la noche del 23 de noviembre, la cuenta de X ‘Digital Medio. Espectáculos & Entretenimiento’ publicó un mensaje en el que aseguraba que se había filtrado información sobre una supuesta internación de Gala Montes en un centro de rehabilitación. No obstante, la cuenta no compartió mayores detalles.

“Se filtra que Gala Montes Esta Internada, en un centro de Rehabilitación.” Digital Medio. Espectáculos &Entretenimiento en X

En los comentarios de la publicación surgieron opiniones divididas. Por un lado, algunos usuarios aplaudieron que la actriz supuestamente estuviera recibiendo ayuda para atender su salud; por otro, hubo quienes aseguraron haberla visto recientemente, por lo que cuestionaron que realmente hubiera sido internada.

Por su parte, Gala Montes no se ha pronunciado sobre esta información. Sus publicaciones más recientes han estado enfocadas en promocionar su nueva música, por lo que, hasta el momento, no existe una confirmación oficial de que haya ingresado a un centro de rehabilitación.

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Se filtra que Gala Montes Esta Internada, en un centro de Rehabilitación. — Digital Medio. Espectáculos &Entretenimiento (@LaPortadaAI1) November 24, 2026

¿Ya habían intentado internar a Gala Montes en el pasado?

En septiembre ya había surgido la posibilidad de que Gala Montes fuera internada en una clínica de rehabilitación, luego de que Poncho de Nigris expresara públicamente su preocupación por la actriz y asegurara que había hablado con su mamá, Crista Montes, para buscar la manera de ayudarla.

El regiomontano reconoció que incluso contempló pagarle un ingreso a un anexo, pues consideraba que Gala necesitaba recibir ayuda. También pidió que interviniera la ‘Patrulla espiritual’, conocida por apoyar a personas con problemas de adicciones.

Sin embargo, la actriz rechazó esta posibilidad y respondió contundentemente, arremetiemdo contra Poncho y su mamá en una transmisión en vivo.

Asimismo, otros famosos expresaron su preocupación por Gala Montes y sugirieron que buscara ayuda profesional para tratar la situación por la que estuviera pasando.

Sin embargo, no se concretaron esos internamientos, así como no hay información extra que permita confirmar que la actriz esté internada actualmente.

Gala Montes tiene una relación fracturada con su familia, sobre todo con su mamá, Crista Montes, quien en algunas ocasiones ha mostrado preocupación, pero también se ha enfrascado en enfrentamientos con Gala.

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