Gala Montes exhibe cruel mensaje que su mamá le habría escrito cuando era niña: “Pareces prost...” FOTO

Gala Montes abrió una dolorosa herida de su infancia en medio del distanciamiento con su mamá, Crista Montes. La actriz y cantante sorprendió al compartir una fotografía de cuando era niña, acompañada de unas palabras que, según asegura, le escribió su propia madre. El recuerdo fue tan fuerte que confesó que ni siquiera pudo grabar un video para explicarlo. ¿Qué decía aquel mensaje y por qué decidió hacerlo público ahora?

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Gala Montes y Crista Montes / Redes sociales

¿Qué decía el cruel mensaje que la mamá de Gala Montes le habría escrito cuando era niña?

Gala Montes exhibió en Instagram una fotografía de su infancia en la que aparece utilizando una peluca. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el mensaje que acompañaba la imagen, pues la actriz aseguró que las palabras habían sido escritas por su mamá, Crista Montes.

“Niña en vez de ir a la escuela te llevaron a sacar fotos. Pareces prost... en vez de niña”. Gala Montes

Gala Montes confesó que recordar aquellas palabras todavía le provoca dolor. Incluso intentó explicar la situación mediante un video, pero la emoción se lo impidió.

Gala Montes “Quería hacer un video explicando pero además de que se me cortaba la voz, no hay nada que explicar sin embargo mucha gente juzga mis pies y me duele demasiado porque no saben lo difícil que es que tu mamá te escriba esto”.

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¿Por qué Gala Montes está distanciada de su mamá, Crista Montes, desde 2024?

Gala Montes y Crista Montes mantienen un distanciamiento público desde julio de 2024, cuando la actriz respondió a una entrevista que su madre concedió a TVNotas. En aquella conversación, Crista aseguró que su hija la había despedido injustamente como representante artística.

La exintegrante de La casa de los famosos México reaccionó mediante una transmisión en vivo el 9 de julio de ese año. Ahí denunció presuntos episodios de manipulación, violencia y problemas económicos que, de acuerdo con su versión, habría enfrentado desde que comenzó a trabajar siendo niña.

Crista Montes y Gala Montes / Redes sociales

El enfrentamiento entre Gala Montes y su mamá se intensificó en septiembre de 2026, cuando la cantante publicó un nuevo reclamo relacionado con supuestas deudas y los gastos de un tratamiento.

“YA PÁGAME EL ANEXO Y TODO LO QUE ME DEBES EXPLOTADORA INFANTIL”. Gala Montes

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¿Qué significa ‘La hija de nadie’, el nuevo disco de Gala Montes inspirado en su dolorosa infancia?

Gala Montes presentó ‘La hija de nadie’ como un proyecto musical profundamente personal, con el que busca transformar algunas de sus experiencias más difíciles en canciones. La portada incluye una fotografía de su infancia en la que el rostro de su mamá aparece recortado simbólicamente.

La actriz explicó que el disco está dedicado a quienes han crecido sintiéndose solos, rechazados o sin un espacio seguro. A través de sus redes sociales compartió un mensaje dirigido especialmente a las personas que han vivido situaciones dolorosas durante su niñez.

Gala Montes “Este disco lo hice para los que sienten que no pertenecen... Ojalá que, al escuchar estas canciones, encuentres un pedacito de ese lugar seguro que quizá alguna vez te faltó. Ojalá puedas abrazar a ese niño o esa niña que fuiste y recordarle que merece todo el amor del mundo”.

Crista Montes responde al álbum de ‘La hija de nadie’. / Redes sociales

Gala Montes aseguró que su nueva música busca acompañar a quienes todavía cargan heridas del pasado. También reflexionó sobre la importancia de construir una vida distinta, incluso cuando las experiencias familiares han dejado recuerdos difíciles de superar.

“Tal vez no podamos cambiar lo que nos pasó, pero sí podemos construir una historia en la que el dolor no tenga la última palabra. Y si nadie te lo ha dicho hoy, aquí estoy para recordártelo: no estás solo, no estás sola. Aquí también hay un lugar para ti”. Gala Montes

Finalmente, la cantante presentó esta nueva etapa como una especie de refugio emocional para sus seguidores, con una frase que resume el significado de su disco: “Y bueno, quiero darles la bienvenida a La Hija de Nadie. Un hogar para los que alguna vez sintieron que no tenían ninguno”.

Hasta el momento, Crista Montes no ha respondido públicamente a las recientes declaraciones de Gala Montes. Cabe recordar que hace apenas unas semanas aseguró que optaría por guardar silencio para proteger a su hija y evitar que el conflicto familiar continuara escalando en los medios.