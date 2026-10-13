¿Gala Montes y su mamá, Crista, finalmente juntas? Actriz comparte emotivo video: “Mamá”, ¿reconciliación?

Han pasado poco más de dos años desde que comenzó el distanciamiento entre Gala Montes y su madre, doña Crista Montes. Si bien ambas han dicho que, al menos por ahora, una reconciliación no sería posible, un reciente video de la actriz podría cambiar esta narrativa. Te contamos qué está pasando.

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Gala Montes y su mamá están distanciadas desde 2024 / Redes sociales

¿Por qué Gala Montes y su mamá, Crista Montes, están peleadas?

El pleito entre Gala Montes y su madre Crista comenzó en 2024. En aquel entonces, la señora dio una entrevista a TVNotas y dijo que su hija la despidió como mánager y la corrió de su casa, pese a ser una sobreviviente del cáncer. Aseguró que todo fue por “influencias externas”.

En respuesta, la actriz compartió un video declarando que su progenitora ejercía maltrato físico y psicológico. También sostuvo que era explotada. Dicho testimonio fue respaldado por su hermana Beba.

A partir de allí, las dos se han enfrascado en una guerra de dimes y diretes. Doña Crista afirma que sus hijas eran quienes realmente la agredían. También las tachó de ser unas “malagradecidas” por las cosas que decían en su contra.

La señora también llegó a comentar que se sentía arrepentida de ser madre y hasta señaló tener pruebas de que ella era la víctima. Hasta ahora, no ha mostrado estas evidencias.

Pese a todo, Crista ha dicho estar muy preocupada por Gala, de quien se llegó a decir que estuvo en medio de un brote psicótico por presuntos problemas de adicción a las sustancias ilícitas.

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Mamá de Gala Montes ha hecho declaraciones contra la actriz / Redes sociales

El video de Gala Montes en honor a su mamá, doña Crista

Tras todo el escándalo por sus presuntas adicciones y su repentino cambio de look, Gala Montes está viajando por España. Mediante redes sociales, ha compartido algunos videos y fotos de paseo.

Uno de los posts que más llamó la atención fue uno donde se veía a una mujer idéntica a su madre, al menos de espaldas. Y es que esta mujer tenía su mismo tinte y corte de pelo. Sin decir mucho, solo se le escucha mencionar:

“¿Mamá?”. Gala Montes

Si bien, para algunos, simplemente fue una casualidad que quería grabar, otros creen que fue una forma inconsciente de decir que, sin importar los problemas, la sigue extrañando mucho. Hasta el momento, doña Crista no se ha pronunciado ante esto.

¿Qué ha dicho Gala Montes sobre una posible reconciliación con su mamá?

Hace algunas semanas, Gala Montes habló sobre la posibilidad de una reconciliación con su madre, doña Crista Montes. En la conversación, la actriz indicó que no cree posible arreglar las cosas con su progenitora.

Y es que, según ella, la señora le hizo mucho daño. Contó que, además del maltrato y explotación, su mamá también le habría robado en su momento.

“Después de mucho rencor, altas y bajas… dije: ‘Ella tuvo unos papás que fueron una mi…’. La perdono, no la quiero en mi vida. Yo voy a seguir adelante con mi vida. Voy a agarrar inspiración de donde tenga que agarrarla”, puntualizó.

Cabe destacar que Gala también está peleada con su hermana Beba. La también cantante acusa a la influencer de alejarla de su sobrina por capricho.

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