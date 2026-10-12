¿Gala Montes lanza indirecta con su canción ‘La mala’? Publica misterioso mensaje para ¿Emiliano Aguilar?

En medio de la controversia que generó el nuevo look de Gala Montes y el lanzamiento de su próximo sencillo ‘La mala del cuento’, la cantante y actriz compartió un breve clip promocionando su nuevo material discográfico; sin embargo, el texto que colocó parece ser una indirecta. ¿Para Emiliano Aguilar? ¡Te contamos los detalles!

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Gala Montes genera controversia con ‘La mala’. / Redes sociales

¿Por qué Gala Montes ha generado controversia con su mamá por ‘La mala’?

Luego de que Gala Montes diera a conocer la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum ‘La hija de nadie’, se vio envuelta en una polémica con su mamá debido a que en la portada del material discográfico utilizó una foto de su infancia en la que cubrió el rostro de Crista Montes.

La exhabitante de La casa de los famosos México advirtió que su mamá debería entrar a terapia, pues ‘La mala’ solo es un adelanto de todo lo que se incluye en su próximo disco, el cual saldrá a la luz el próximo 23 de octubre.

“Te aconsejo algo de buena fe: ve a terapia, cambia, estás a tiempo porque te juro que este es solo el comienzo. No vas a aguantar todo el álbum de ‘La hija de nadie'; yo que tú me conseguía un buen psicólogo”. Gala Montes

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Gala Montes y el adelanto de su nuevo álbum. / Redes sociales

¿Cuál fue la supuesta indirecta que Gala Montes lanzó con su sencillo ‘La mala’?

Javier Ceriani dio a conocer en sus redes un breve video en el que se observa a Gala Montes con el retoque de su nuevo look y de fondo se escucha el avance de su canción ‘La mala’. Además de dichos detalles, colocó sobre el clip el texto

“POV: lo diste todo y, aparte, ahora eres ‘La mala’. Pues, ¿y si sí, qué?” Gala Montes

De acuerdo con el periodista argentino, podría tratarse de una indirecta para alguien, aunque no especificó nombres; los seguidores de la cantante aprovecharon el espacio para resaltar el talento de la joven con comentarios como: “Gala acaparando titulares, como siempre”, “Viva gala” y “Mi Galita tan hermosa”.

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Con un cambio de look y una frase que parece llevar dedicatoria, sorprendió en redes sociales:



💬 “POV: lo diste todo y aparte ahora eres ‘La Mala’”.



Y remató con una respuesta desafiante: “Pues, ¿y si sí, qué?” 👀💥



Cerianitas, ¿ustedes creen que fue una indirecta para… pic.twitter.com/DHWwpdHvxn — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) October 12, 2026

¿Gala Montes lanzó indirecta para Emiliano Aguilar y Crista Montes?

Gala Montes no ha especificado que su sencillo esté relacionado con una expareja; sin embargo, la reciente controversia que protagonizó con Emiliano Aguilar ha generado especulaciones. Cabe recordar que los intérpretes fueron relacionados tras subir una foto juntos; aunque nunca confirmaron un romance, recientes declaraciones de ambos han dejado entrever que compartieron una historia.

Actualmente, se mantienen distanciados luego de que Gala Montes ventilara varios detalles del integrante de la dinastía Aguilar, lo que marcó un claro distanciamiento con el cantante, quien se mantiene en silencio sobre las controversias que rodean a la actriz. ¿Será que Gala Montes lanzó una indirecta para su ex o es un dardo directo para su mamá?

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