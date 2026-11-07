Pepe Aguilar y Christian Nodal ‘se echan flores’ en pleno concierto: “uno de los artistas más cabr***”

Recientemente Pepe Aguilar estuvo en el ojo del huracán luego de ser cuestionado por la poca asistencia que tuvo Emiliano Aguilar en su concierto, y ahora también da de qué hablar tras su reciente aparición pública al lado de su yerno Christian Nodal, ¿está orgulloso de él? Te contamos aquí todo lo que dijo del esposo de su hija.

Nodal / Redes sociales

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¿Qué pasó en el concierto de Emiliano Aguilar y cómo reaccionó Pepe Aguilar?

El pasado 19 de octubre, Emiliano Aguilar se presentó en el Auditorio Jalisco, sin embargo, algo que llamó la atención fue la poca asistencia que tuvo el hijo de Pepe Aguilar, por lo que como era de esperarse, días más tarde la prensa cuestionó al patriarca de la Dinastía Aguilar.

Para sorpresa de muchos, Pepe Aguilar apoyó a Emiliano, asegurando que su hijo estaba feliz de haber tenido la oportunidad de cantar en dicho recinto: “Mi hijo está encantado de que le hayan dado oportunidad de estar en esa feria tan maravillosa y está empezando su carrera”, aseguró.

Para Pepe Aguilar, es importante apoyar a los nuevos talentos del regional mexicano, como es el caso de su retoño, Emiliano Aguilar.

Leonardo Aguilar y Emiliano Aguilar / Redes sociales

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¿Pepe Aguilar orgulloso de Christian Nodal? Así lo reveló

Recientemente empezó a circular un video del concierto de Pepe Aguilar en Aguascalientes, mismo en el que sale acompañado en el escenario de nada más y nada menos que de su yerno, Christian Nodal.

Aunque en el pasado y al inicio de la relación entre Christian y Ángela, muchos especulaban que Pepe no estaba muy contento con la elección de su hija, al parecer las cosas entre los intérpretes han mejorado mucho, pues en esta ocasión, los dos aprovecharon para hablar maravillas el uno del otro.

“Sinceramente, es uno de los artistas más cabr*** que he conocido en mi vida, de música mexicana, un aplauso para Christian Nodal (…) sinceramente, de verdad de los mejores artistas que he conocido”, aseguró Pepe.

Por supuesto, ante tales palabras, ‘el Forajido’ no quiso quedarse atrás y aseguró que para él era un orgullo pertenecer a la Dinastía Aguilar, e incluso, aseguró que el papá de su esposa Ángela, era aún mejor persona que artista:

“Se habla mucho de ‘Pepeyonce’ que está muy grande el cabr***, pero nadie habla de su corazón, y si el cab*** está grandote, su corazón, ya ni les digo” Christian Nodal

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¿Por qué Pepe Aguilar y Christian Nodal son tan criticados?

A pesar de que para los presentes al concierto el intercambio de halagos entre Aguilar y Nodal fueron motivo de celebración y aplausos, en redes sociales muchos les dieron con todo a los intérpretes, asegurando que se apoyan pues todo están en las mismas respecto al nivel de popularidad:



“Nada más entre ellos se echan porras”

“¿Pues que van a decir? Están todos en el mismo hoyo”

“La cara del hijo de Pepe jajajaja como diciendo y yo qué jajaja”

Hay que recordar que desde que se anunció la relación entre Nodal y Ángela, las críticas han perseguido a la Dinastía Aguilar y a Christian, pues más de uno piensa que el matrimonio entre ambos fue presionado por Pepe, quien además es considerado como un hombre bastante controlador.

Como si no fuera suficiente, Ángela Aguilar también ha estado en el centro de las críticas, recientemente por celebrar su cumpleaños con una temática que muchos aseguran, fue una copia de la decoración de la fiesta de la hija de Cazzu y Nodal, ¿será?