Captan a Pepe Aguilar brutalmente enojado en evento de “El Soyate”, rancho de la dinastía Aguilar: ¿Por Ángela?

La Dinastía Aguilar nuevamente bajo las críticas de redes sociales, luego de que Pepe Aguilar, suegro de Christian Nodal, fuera visto con una evidente molestia en uno de los eventos llevados a cabo en “el Soyate”, el famoso rancho de la familia. Lejos de una escena familiar, el intérprete mostró una faceta de él que pocos conocían. ¿Qué pasó exactamente?

Pepe Aguilar molesto durante un evento / Archivo TVNotas y redes sociales

Pepe Aguilar enojado durante evento en el rancho “El Soyate”

Un video se ha hecho viral en las últimas horas, mismo que es protagonizado por Pepe Aguilar, el querido padre de Ángela Aguilar, situación que le ha causado numerosas críticas.

En dicha grabación se aprecia a Pepe Aguilar sentado en las tribunas del rancho, mientras aparecía acompañado con unas personas. Según se aprecia, Leonardo Aguilar presuntamente aparece en la parte de abajo.

Mientras se escuchan sonidos ambientales del espectáculo, Pepe Aguilar se quita la gorra y comienza a azotarla contra lo que parecen ser escaleras. ¿Qué causó la molestia del intérprete mexicano?

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Pepe Aguilar enojado durante evento en “el Soyate” / Redes sociales

¿Pepe Aguilar se peleó durante reciente evento en el rancho de la Dinastía Aguilar?

Esta versión NO ha sido confirmada de manera oficial, pero algunos creen que el enojo de Pepe Aguilar pudo venir de una presunta diferencia relacionada a una persona.

Entre los comentarios pueden leerse algunas teorías e hipótesis del hecho, mientras algunos creen que se trató de un disgusto personal, otros aseguran que fue debido a su pasión por los caballos, ya que el evento trataba de ello:



“ Se nota que está enojado ”,

”, “ Me recordó a don Ramón ”,

”, “ Por qué creen que Nodal no se va. Obvio que Pepe Aguilar le hará lo peor a él ” y,

” y, “ Está enojado porque perdió ”.

Es MUY probable que su molestia venga a partir de la presentación a la que acudió, la cual, se presume fue de caballos. Pepe siempre ha mostrado su gran afición al mundo ecuestre. ¿Sí habrá sido eso?

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Pepe Aguilar estuvo presente alentando al Soyate, pero hubo algo que llamó la atención: su enojo durante el evento. Aunque Pepe acompañó la celebración, por momentos no parecía estar disfrutándola demasiado. ¿Estaba molesto por algo o simplemente lo agarraron en un mal momento? Créditos: elmananaslp #PepeAguilar #ElSoyate #DinastiaAguilar #Espectaculos #JavierCeriani — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) November 2, 2026

Pepe Aguilar envuelto en polémica tras nominación de Ángela Aguilar

Las críticas en contra de Pepe Aguilar y su hija, Ángela Aguilar, se intensificaron rápidamente cuando la joven fue nominada a los Premios CD Récords 2026, pues creen que la cantante presuntamente NO merecía el reconocimiento.

Los internautas señalaron que Ángela comparte varias nominaciones con integrantes de su familia: Pepe Aguilar, Majo Aguilar y Christian Nodal también figuran en la lista. Esto despertó la duda de si el reconocimiento fue merecido.

Aunque la gente no pone en duda el talento de la cantante, varios sospechan que Pepe Aguilar pudo haber gestionado o “solicitado” la nominación, pues Ángela no ha tenido actividad musical reciente.

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