¿Emiliano Aguilar olvida a Gala Montes? Reaparece con tajante mensaje tras ‘chismes': “Haré lo que sé hacer”

Luego de que Emiliano Aguilar reapareciera tras sufrir un ataque de pánico en medio de pleito con Gala Montes, el integrante de la dinastía Aguilar volvió a presentarse frente a la prensa, pero en esta ocasión con una actitud completamente distinta. ¿Dejó atrás los problemas con la intérprete de ‘Tacara’? ¡Te contamos los detalles!

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¿Emiliano Aguilar dice ‘adiós’ a Gala Montes? Lanza contundente mensaje. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Gala Montes y Emiliano Aguilar antes del ataque de pánico al cantante?

A finales de junio, Gala Montes y Emiliano Aguilar fueron captados juntos, desatando rumores de romance; por semanas, los cantantes fueron relacionados sentimentalmente debido a diversas declaraciones de la exhabitante de LCDLFM y algunas interacciones en redes.

Pese a que todo parecía indicar que el ‘romance’ fluía de la mejor manera, Montes arremetió contra el cantante y lo acusó de haberla dejado plantada a su salida de La casa de los famosos México, lo que generó un intercambio de declaraciones que terminó en una disculpa por parte de la actriz y el silencio rotundo del hijo de Pepe Aguilar tras pedir que no se le vinculara más con ella.

Una vez que ambos confirmaron su distanciamiento, Emiliano Aguilar alarmó a sus seguidores al desaparecer de redes en medio de rumores de una supuesta hospitalización, la cual fue desmentida por él mismo. Sin embargo, confirmo que sufrió un ataque de pánico ante todo lo que había vivido en los últimos días.

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¿Emiliano Aguilar dice ‘adiós’ a Gala Montes? Lanza contundente mensaje. / Redes sociales

¿Qué dijo Emiliano Aguilar sobre Gala Montes tras sufrir un ataque de pánico?

En medio de las versiones que surgieron sobre una supuesta crisis de Emiliano Aguilar tras su ruptura con Gala Montes, el intérprete de ‘Yo soy el vato’ fue captado por la prensa en su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México. En aquella ocasión, el cantante se mantuvo receptivo y se limitó a decir: “Todo bien, todo tranqui”.

Pese a sus respuestas cortas, los reporteros lo cuestionaron sobre lo ocurrido con Gala Montes y las disculpas públicas que ofreció. Emiliano dijo no haber visto nada sobre el tema y no quiso ahondar en el tema, reacción que sorprendió a sus seguidores. Ahora, tras semanas de polémica, el cantante reapareció con una actitud completamente distinta.

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Emiliano Aguilar reaparece tras sufrir un ataque de pánico; evade preguntas de la prensa sobre Gala Montes. / Redes sociales

¿Emiliano Aguilar ya olvidó a Gala Montes? Asegura que no quiere involucrarse en chismes

En medio del lanzamiento de ‘La mala’, el más reciente sencillo de Gala Montes, Emiliano Aguilar ofreció una conferencia de prensa en la que dejó entrever que su historia con la actriz y cantante es cosa del pasado y, por ahora, prefiere enfocarse en sus nuevos proyectos.

Pese a que no mencionó directamente a Gala Monets y se centró en agradecer el apoyo que le ha brindado su nuevo representante legal, hizo énfasis en que no hablaría mal de nadie y se mantendría alejado de los chismes, lo que algunos usuarios interpretaron como el cierre definitivo a su historia con la cantante.

“Yo seguiré haciendo mi música, tengo buena música que va a salir. Yo no voy a hablar mal de nadie, seguiré haciendo lo que sé hacer, que es hacer música y tratar de seguir adelante. Yo ya no quiero decir tanto, no me quiero meter tanto en los chismes ni nada.” Emiliano Aguilar

Por el momento, Gala Montes no ha dado nuevas declaraciones sobre Emiliano Aguilar, quien ha optado por mantenerse lejos de la polémica que lo rodeó hace algunas semanas. ¿Se acabó su historia con la artista?

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