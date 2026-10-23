Beba Montes explota vs. Gala Montes y revela si podrá ver a su sobrina tras recientes escándalos: VIDEO

Hace unos días, Gala Montes y Crista, su mamá llamaron la atención por el polémico mensaje que la actriz exhibió sobre su niñez . Ahora, parece que los conflictos familiares no terminan, pues Beba Montes volvió a responder a la posibilidad de que la también cantante vea a su sobrina. ¿Qué dijo? Te contamos.

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Beba Montes habla de Crista Montes / IG: @galamontes / @labebamontes / @sargentomatute

¿Qué pasó entre Gala y Beba Montes?

Aunque hace algunos años Gala Montes presumía de una linda relación con su sobrina, hija de su hermana Beba, hace unos meses se hicieron públicos una serie de desacuerdos entre ambas, lo que terminó con una negativa de Beba de permitir que la actriz se acercara a la menor.

La situación explotó luego de que presuntamente la niña le contara a su madre que durante el viaje a Japón y Tailandia que hizo con su tía, Gala Montes presuntamente había consumido sustancias, lo que de inmediato provocó la ira de la Beba, quien cesó las visitas de su hermana de inmediato.

Cuando se le cuestionó a Gala si era real el tema del abuso de sustancias, ella respondió: “¿Y si sí qué? ¿Y si sí qué? Pues es mi cuerpo, ¿no? yo me puedo meter lo que yo quiera”.

Luego de dichas declaraciones, la intérprete reveló que únicamente consumía marihuana, y que este consumo se debía a la depresión que tenía por no estar cerca de su sobrina.

Gala Montes y Crista Montes / Redes sociales

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¿Beba Montes permitirá que Gala Montes se acerque a su hija?

Luego de la polémica antes mencionada, en su más reciente encuentro con la prensa durante los Elliots Awards 2026, en el que TVNotas estuvo presente, ‘la Beba’ fue cuestionada sobre si permitiría que su hermana vuelva a tener contacto con su sobrina, a lo que la influencer respondió tajante:

“Nada… no, de momento no, las puertas están así cerradas y así se van a quedar (…) las personas que te aman no te lastiman, no tratan de destruir tu familia” Beba Montes

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Gala Montes y Beba Montes llevan semanas distanciadas / Redes sociales

Beba Montes, ¿desmiente a Gala Montes por polémica con la foto y el mensaje de Crista?

A pesar de estar claramente distanciadas, cuando se le cuestionó a Beba Montes sobre la polémica fotografía que Gala Montes publicó de su niñez, en la que supuestamente la madre de ambas, le escribió que parecía “una prostituta”, la influencer reveló:

“Esa es su letra [de Crista Montes] y sí, lo que ella platica acerca de las fotos, sí, yo lo viví, yo estuve ahí, eh, en su enojo hizo un berrinche y escribió muchas cosas. Rompió todas nuestras fotos de cuando éramos niñas”. Beba Montes

Los dimes y diretes entre las hermanas no han parado, incluso, cuando Beba Montes habló sobre el delicado proceso de depresión que vivió en su pasado, Gala Montes aseguró que “siempre ha querido llamar la atención”, ¿se podrá restaurar la relación entre ambas? Eso es algo que está por verse.