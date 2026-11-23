Hace algún tiempo Karime Pindter fue relacionada sentimentalmente con la DJ y productora Mariana BO, supuesta actual pareja de José Eduardo Derbez, y sobre quien fue cuestionada hace algunos días, asegurando: “Eso ya fue, ahora le toca a José Eduardo ser feliz.”

Ahora, ‘la Matrioshka’ da detalles sobre lo como está su amistad con Briggitte Bozzo y Gala Montes, después de las polémicas y su salida de ‘La casa de los famosos México’, ¿qué dijo de ellas? Aquí te lo revelamos.

‘Las chicas superponedoras’ / IG; @karimepindter

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¿Cómo nació la amistad entre Karime Pindter, Briggitte Bozzo y Gala Montes?

La amistad entre Karime Pindter, Briggitte Bozzo y Gala Montes nació durante la segunda edición de ‘La casa de los famosos México’, reality en donde las tres coincidieron, pues dormían en el Cuarto Mar.

Poco a poco las tres se fueron haciendo más cercanas e incluso se bautizaron como “Las chicas superponedoras”, haciendo una referencia a la caricatura de los 90 “Las chicas superpoderosas”. A lo largo de la competencia, se cuidaron entre ellas y se apoyaron, e incluso, nació un inesperado ship entre Montes y Pindter, aunque desafortunadamente para los seguidores del programa, este no floreció.

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¿Por qué se pelearon Gala Montes y Briggitte Bozzo?

Aunque parecía que la amistad de las tres, junto a Mario Bezares y Arath De la Torre iba a mantenerse incluso después del show, desafortunadamente Bozzo y Montes se han distanciado después de que las dos protagonizaran varios dimes y diretes en redes sociales.

El conflicto entre Gala Montes y Briggitte Bozzo se originó en octubre de 2024 por una disputa con la estilista Lau Styling, a quien Briggitte defendió luego de que esta acusara a Gala de regresarle ropa en mal estado. La tensión resurgió en julio de este año, cuando Briggitte se deslindó de la estilista luego de ser cancelada en redes sociales, provocando que Gala tildara a la venezolana de hipócrita, iniciando un sinnúmero de dimes y diretes.

Es importante mencionar que en la polémica entre Briggitte y Montes, Karime ha preferido mantener su distancia.

Supuesta foto de pelea entre Gala Montes y Briggitte Bozzo / Redes sociales

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¿Cómo es actualmente la relación entre Karime Pindter, Briggitte Bozzo y Gala Montes?

Debido a que el intercambio en redes tienen apenas unos pocos meses, en su más reciente encuentro con la prensa Karime Pindter fue cuestionada sobre la amistad de las chicas con las que hizo una mancuerna tan especial en ‘LCDLFM’.

Sabiendo que es un tema delicado, ‘la Matrioshka’ aseguró que sí ha habido comunicación con ellas y que espera que pronto puedan reunirse, sin embargo, no dio más detalles sobre como están Gala y Briggite.

“Sí ha habido comunicación, pues yo creo que cada quien anda haciendo sus sueños, sus retos, pero pues yo las amo, las adoro y pues ya veremos cuando hay junte” Karime Pindter

Karime Pindter además compartió que es fan de la música de Gala Montes, y que la canción “Corazón de oro” es una de sus favoritas: “me gusta mucho, ¡qué voz! Que me la preste, que me la preste un mes”, aseguró entre risas.

La influencer y conductora continúa con sus proyectos, y en cuanto a su vida personal, Karime Pindter ha dicho que está soltera y enfocada en su amado gato Norris: “Me ve como un huracán”.