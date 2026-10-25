Karime Pindter confiesa su mayor locura: ¡Revela que habla con su gato telepáticamente!: “Me ve como un huracán”

A más de un año de que Karime Pindter organizó una lujosa fiesta para Norris, considerado el amor de su vida, la exhabitante de La casa de los famosos México reveló una de las mayores locuras que ha hecho por su ‘peludito’ y le ha brindado la oportunidad de comunicarse con él. ¡Te contamos los detalles!

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Karime Pindter revela que se comunica con su gato. / Instagram

¿Karime Pindter aprendió a comunicarse con su gato ‘Norris’ antes de entrar a LCDLFM?

Durante su reciente participación en el podcast ‘Vida de pelos’, Karime Pindter confesó que, antes de ingresar a La casa de los famosos México, aprendió a comunicarse con su gato ‘Norris’ debido a que tenía mucha ansiedad por estar lejos de él tanto tiempo.

“Conseguí a alguien que nos comunica. Se llama ‘intercepción’, para irme a La casa de los famosos. De verdad, yo tenía ansiedad, no podía dormir”. Karime Pindter

De acuerdo con la creadora de contenido, en la mayoría de sus viajes laborales elige no tener un día libre o regresar en el vuelo más temprano para poder estar mayor tiempo con ‘Norris’. “No puedo estar sin él, me da ansiedad. Bueno, después de eso ya me da menos ansiedad”, contó.

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Karime Pindter revela que se comunica con su gato. / FB: Karime Pindter

¿Cómo funciona la comunicación entre Karime Pindter y su gato ‘Norris’?

Según contó Karime Pindter, la comunicación se realiza telepáticamente y, mientras ella estaba en La casa de los famosos México, continuamente le enviaba mensajes reafirmando su cariño por él: “Yo estando encerrada, era como: ‘Norris, te amo, gatito bebé’. Y de verdad funciona”, explicó.

Recientemente hizo una remodelación en su departamento y volvió a ponerse en contacto con la persona que entabló su comunicación antes; en ese momento, fue ella quien le explicó que a ‘Norris’ le estaba molestando el ruido, por lo que se mudó temporalmente.

“Ahora que hice una remodelación, él estaba mucho más nervioso. Me volví a comunicar con ella y me dijo: ‘Le chocan que le muevan sus cosas de la casa, le choca que estén taladrando y así, vete a otro lugar’. Me cambié de departamento en lo que acaban para que mi chiquito estuviera bien”. Karime Pindter

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Karime Pindter y Norris se comunican. / Instagram: @karimepindter

¿Cuál es la idea que tiene ‘Norris’ de Karime Pindter?

Luego de la comunicación que Karime Pindter entabló con Norris antes de La casa de los famosos México, pudo conocer la percepción que tiene ‘Norris’ sobre ella, y él cómo la ve cuando están juntos.

“Él me ve como un huracán, que cuando estoy yo, hay como así relajo y que me ama. Y que me quiere y que soy un huracán y cuándo me voy, está así como en la calma, pero que es muy gracioso”. Karime Pindter

La confesión de Karime Pindter generó diversas reacciones en redes, pues desde que la ‘Matrioshka’ adquirió notoriedad, dejó al descubierto el amor y cariño que siento por su gato ‘Norris’.

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