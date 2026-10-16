Ese Pérez se queja del triunfo de Mariana en ‘LCDLFM 2026’; ella responde y quiere darle “algo para el ardor”

El fin de ‘La casa de los famosos México 2026’ sigue dando de qué hablar. Y es que algunos de los finalistas han apoyado la teoría de que, presuntamente, el primer lugar de Mariana fue un fraude orquestado por la producción.

Justo es el caso de Ese Pérez, quien obtuvo el cuarto puesto. En una reciente entrevista, expresó su inconformidad por el resultado del reality. Por supuesto, la exintegrante de OV7 no dudó en defenderse y lanzar una contundente respuesta al influencer.

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Ese Pérez cree que Mariana no debió ganar La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Qué dijo Ese Pérez sobre el triunfo de Mariana en ‘La casa de los famosos México 2026?

Hace poco, Ese Pérez fue uno de los invitados especiales en el programa Pinky Promise. Durante la sección de preguntas y respuestas, un usuario le cuestionó si sentía justo el triunfo de Mariana en ‘La casa de los famosos México 2026’.

Muy fiel a su estilo, el amigo de Eduin Caz manifestó que, al menos a su consideración, la cantante no debió ganar el reality, principalmente porque no es muy popular en redes sociales.

“Yo digo que no… Yo opino que no porque tuvo esa ventaja de regresar del exilio. La gente votó y votó, pero cómo te explicas situaciones que ya están en redes sociales, que no estoy inventándome, de números de repente en un live…Yo lo estoy expresando por mí, yo no estoy de acuerdo. Estoy externando lo que pienso”. Ese Pérez

Gema Garoa, quien también se encontraba presente, lo respaldó y mencionó que, al salir del show, la cantante y otros exhabitantes hicieron una transmisión en vivo casi al mismo tiempo y en diferentes plataformas. Resaltó que la artista tenía menos de mil personas conectadas, mientras que el resto sí tenía mucho más.

“A cada quien se nos conectó cierta cantidad de personas que rebasaban la cifra de… en unos 80 mil, en otros 40 mil, en otros 60 mil y a ella, ¿cuántas se le conectaron?... (Ese Pérez responde 600 personas) Como que dijimos, ¿dónde está toda esa gente que votó?”, sentenció Garoa.

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Yo Nadamas Digo, Que Gracias A Esto Mariana Va A Agarrar Mas Foco Por Lo Que Dijo Gema Y Ese 😬 Y Mas Exponiendo El Evidente Fraude De Produccion Se Lo Van A Preguntar La Proxima Vez Que La Prensa La Vea O El Programa Que Vaya. Mejor 🤫, Sino Es Dar Mas Y Mas Foco A La Mustia https://t.co/Rsje7joo0A — ChicoAcademy (@ChicoAcademy) October 16, 2026

Mariana le responde a Ese Pérez por opinar sobre su triunfo en ‘La casa de los famosos México 2026’

Tras las declaraciones de Ese Pérez, el periodista Gabo Cuevas entrevistó a Mariana para saber lo que opinaba acerca de lo dicho por el creador de contenido sobre su triunfo en ‘La casa’. La cantante dijo que, sin importar lo que piensen otras personas, ella “ya ganó”.

También sostuvo que mucha gente se le ha acercado en la calle para felicitarla por su participación en el reality. Es por ello que no le interesa lo que pueda decir la gente “malintencionada” y hasta dijo que les daría algo para “el ardor”.

Mariana “Pues ya gané, les guste o no. Así son las cosas y así votaron, con más de un millón de votos de diferencia. El cariño y las muestras de amor en la calle, de verdad… voy caminando y (me dicen): ‘Mariana, una foto’ y ‘Mariana, yo soy mamá luchona. Eres un ejemplo de resiliencia’. Estoy, de verdad, admirada y sorprendida del cariño con el que me está recibiendo la gente y pues muy agradecida. En mi fandom, hicieron una pomada contra el ardor, se las voy a mandar”.

Cabe mencionar que, en redes sociales, se ha cuestionado mucho el triunfo de la cantante. Incluso se dice que presuntamente todo fue un plan de la producción, pues, supuestamente, ella tenía el “perfil perfecto” para triunfar.

Mariana ganó La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Qué ha dicho la producción de ‘La casa de los famosos México 2026’ sobre el presunto triunfo fraudulento de Mariana?

Rosa María Noguerón, productora de ‘La casa de los famosos México 2026’, ha negado que el triunfo de Mariana sea fraudulento. Incluso sostuvo que se usa tecnología de última generación para la contabilización de votos, la cual no puede ser alterada.

La gran mayoría de los finalistas ha dicho estar de acuerdo con que la cantante haya ganado el primer lugar. Incluso se dicen agradecidos con el público por haberlos apoyado en su momento.

Para muchos no es sorpresa que Ese y Gema se expresen así sobre Mariana. Y es que dentro del reality tuvieron varias discusiones por diversos temas.

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