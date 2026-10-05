La casa de los famosos México 2026: Tunden a Mariana por supuesto comentario transfóbico durante la gran final

Enmedio de la polémica victoria de Mariana en ‘La casa de los famosos México’, otra controversia involucra a la cantante, por un comentario que realizó durante la gala final.

En redes sociales las críticas hacia la exintegrante de OV7 no se hicieron esperar e incluso lo califican como un comentario transfóbico.

¿Qué fue lo que dijo la ganadora de ‘La casa de los famosos México’ 2026?

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Mariana ganó La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Cuál fue el supuesto comentario transfóbico de Mariana en la final de ‘La casa de los famosos México’?

El momento tenso se dio después de que Karina Torres fuera anunciada como el tercer lugar de la temporada. Mientras Mariana y Memo Schutz conversaban, a la espera de conocer quién se convertiría en el ganador de la competencia, ambos hicieron un recuento de los ganadores de las temporadas anteriores.

Fue entonces cuando Mariana comentó que ninguna mujer había ganado anteriormente el reality, declaración que Memo secundó. Sin embargo, segundos después, el conductor recordó que Wendy Guevara había sido la ganadora de la primera temporada.

“Nunca ha ganado una mujer, eso es un punto.” Mariana

La declaración rápidamente llamó la atención de los seguidores del programa, pues Wendy Guevara se convirtió en la ganadora de la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’ en 2023.

Por esta razón, algunos usuarios interpretaron las palabras de Mariana como un comentario transfóbico, al considerar que con esa frase estaría desconociendo a Wendy como mujer por ser una mujer trans. Las críticas aumentaron después de que Mariana se coronara como la ganadora de la cuarta temporada.

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Mariana / Redes sociales

¿Mariana ya respondió ante el supuesto comentario transfóbico en la final de La casa de los famosos México?

Hasta el momento, Mariana no ha emitido una declaración pública sobre el comentario ni sobre las críticas que ha generado en redes sociales.

Sin embargo, durante la misma conversación con Memo Schutz, la cantante intentó aclarar la intención de sus palabras y explicó que se refería a que Wendy Guevara es una mujer trans y que representa a dicha comunidad.

“A lo que me refería es que Wendy es trans y representa a toda la comunidad.” Mariana

A pesar de esta aclaración, sus palabras no evitaron que algunos usuarios la señalaran de transfobia, pues interpretaron que al afirmar que ninguna mujer había ganado anteriormente estaría diferenciando a Wendy del resto de las mujeres que han participado en el reality.

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La polémica de ‘La adictiva’ por supuesta transfobia en ‘La casa de los famosos México’ 2026

La polémica de Mariana no fue el único momento de ‘La casa de los famosos México’ que generó señalamientos de transfobia. Días antes de la gran final, ‘La adictiva’ también fue cuestionada por la manera en que sus integrantes convivieron con Karina Torres durante la última fiesta del reality.

Durante el festejo previo a la final, integrantes de ‘La adictiva’ bajaron del escenario para saludar a los participantes y de acuerdo con las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales, saludaron con un beso en la mejilla a varias de las mujeres de la casa.

Sin embargo, usuarios en redes señalaron que Karina habría recibido un trato diferente, pues los músicos únicamente la saludaron de mano antes de continuar con su recorrido. La situación generó críticas y acusaron a la agrupación de haberla discriminado por ser una mujer trans.

Se ve como solo la saludaron de mano y a las demás de abrazo y beso, grupo de ridículos 🤡 #LaCasaDeLosFamososMx https://t.co/syNSePiMPd — LaIvonness🌻 🧚🏻‍♀️ (@RomynaIvonne) October 3, 2026

Ni la banda ni Karina Torres han hablado de lo sucedido y no existe una versión final que permita confirmar que esto haya sucedido por esa razón.

La recta final de ‘La casa de los famosos México’ 2026 ha estado envuelta en polémica, también por el supuesto fraude que habría culminado con la victoria de Mariana en La casa de los famosos México.

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