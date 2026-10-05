Gema Garoa y Mariana protagonizan tremendo agarrón en plena conferencia de prensa: “El que se sube se pasea” VIDEO

El reality más famoso de Televisa finalmente llegó a su fin, coronando a Mariana como la ganadora de esta temporada de La casa de los famosos México, en medio de dimes y diretes en los que se afirma hubo un presunto fraude en el reality. ¿Será?

A pesar del descontento de algunos de los fanáticos de ‘La casa’ este día iniciaron las conferencias de prensa con los exhabitantes, y para sorpresa de nadie, Gema Garoa y Mariana protagonizaron un fuerte encontronazo, ¿quién tiene razón?

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Gema y Mariana, ¿una rivalidad que nació en ‘La casa de los famosos México’?

Aunque al principio de la competencia ambas parecían llevar una relación cordial, esto cambió luego de la eliminación de Mariana y su inesperado regreso a ‘LCDLFM’, pues para Gema Garoa, le habían dado una ventaja que ninguno de lo habitantes tenía: información estratégica del juego desde afuera.

Esto provocó que Gema Garoa fuera especialmente crítica con Mariana, burlándose de su forma de vestir, de su manera de ser y aprovechando el momento cuando lo tuvo, para nominarla directamente.

Sobre su estilo y forma de vestir, hubo un momento clave en el que Gema Garoa se burló de un vestido morado que llevó la exOV7, asegurando que estaba feo y que se veía barato: “lo más naco y horrible que han visto mis ojos”, dijo.

Como era de esperarse, Mariana se enteró de los dichos de la actriz y aprovechó la conferencia de prensa para mencionarlo, sin esperar que Gema Garoa la iba a detener en seco.

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Mariana en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

Gema Garoa y Mariana ‘se dan con todo’ en la conferencia de prensa de ‘LCDLFM’

Durante la conferencia de prensa de esta tarde, Mariana empezó a decir que agradecía que Gema Garoa hubiera cambiado su estrategia un tanto agresiva con ella, pues ella consideraba que a pesar de todo, ‘LCDLFM’ era un programa familiar al que también tenían acceso los pequeños.

Mariana mencionó la polémica del vestido morado, sin esperar la respuesta de Garoa:

“…De una palabra que utilizó para conmigo, de un momento que se estaba riendo Aldo y ella de mí y de mi vestido, que a su parecer parecía de 15 años, pero que aquí afuera ya podrán ver de qué diseñador y que creo que los cuñados fueron ellos” Mariana

De manera inesperada, la actriz interrumpió a Mariana para recordarle que días atrás ella también había insultado a Ese Pérez: “Marianita, pero tú hace dos días le recordaste a su mamá a Ese Pérez en el baño”

Mariana rápidamente aseguró que ella había ofrecido disculpas y sin más Garoa también le recordó que había hecho lo mismo:

“Yo también te pedí disculpas, o sea, el que se sube se pasea y eso Mariana lo tenía bastante claro, porque hasta me lo decías, entonces aquí no hay víctimas, aquí nos llevamos todos” Gema Garoa

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¿En qué lugar quedó Gema Garoa en ‘La casa de los famosos México’?

Luego de más de 70 días encerrada, Gema Garoa se convirtió en el quinto lugar de ‘La casa de los famosos México’, adelante de ella quedaron Ese Pérez, Karina Torres, Memo Schutz y Mariana, ganadora de esta edición.

Respecto al triunfo de Mariana, en las redes sociales hay mucho descontento, pues aseguran no era la favorita para apagar las luces, sin embargo, Mhoni Vidente habría predicho su éxito, ¿le creemos a las cartas?