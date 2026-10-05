¿Ese Pérez le hizo burla a Mariana tras coronarse en LCDLFM 2026? Captan presunto gesto despectivo del influencer

Tras la gran final de La casa de los famosos México 2026, donde Mariana se coronó como ganadora, se comenzó a difundir un video en redes en el que se muestra al influencer Ese Pérez, presuntamente, jugando con parte de su vestuario de su excompañera. ¿El ‘hate’ no paró ni en los últimos minutos del reality? ¡Aquí te contamos!

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Mariana es la ganadora de La casa de los famosos México 2026 / Redes Sociales

Así se coronó Mariana como el primer lugar de La casa de los famosos México 2026

Luego de que se especulara que Mariana había abandonado La casa de los famosos México 2026 previo a la final, la cantante apareció junto al resto de los finalistas en el reality y los fue despidiendo uno por uno antes de ser ganadora.

Después de la salida de Yahir en sexto lugar, tocó el turno de la actriz Gema Garoa; posteriormente, Ese Pérez se despidió de la casa más famosa de México, dejando a Karina, Memo y Mariana compitiendo por los primeros lugares.

En un giro inesperado, Galilea Montijo anunció que Karina Torres era el tercer lugar , lo que sorprendió al público y a los presentes en el foro. Finalmente, Mariana y Memo fueron los últimos en despedirse del reality, pero Mariana se llevó el primer lugar, convirtiéndose en la primera mujer en ganar en la versión de mexicana.

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Mariana se lleva el primer lugar de La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Qué hizo Pérez tras el triunfo de Mariana en La casa de los famosos México 2026?

En medio de la indignación que generó el tercer lugar de Karina Torres en La casa de los famosos México 2026, Mariana se despidió del reality con pequeñas fallas en su vestuario, lo que generó rumores de supuesto ‘bullying’ por parte de Ese Pérez.

A través de un video difundido por la cuenta ‘Analawoo’ se observa a Mariana recibir su premio mientras un ‘chal’ que era parte de su vestido termina en el piso, por lo que Ese Pérez la levanta y se la da a Gema Garoa. De pronto, cuando Montijo se está despidiendo del programa, se ve que algunos habitantes comienzan a jugar con el.

Pese a que las cámaras no perciben completamente quiénes son las personas que juegan con el vestuario de Mariana, la cuenta asegura que se trata de Ese Pérez, pero en comentarios se mencionan que fue Aldo Rendón quien ‘lanzó’ el accesorio a manera de ‘burla’ tras el triunfo de la cantante.

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¿Por qué el triunfo de Mariana generó tanta polémica en el fandom de Karina Torres?

Previo a la gran final, se filtró al posible ganador de La casa de los famosos México de acuerdo con algunas encuestas en redes. La mayoría de los resultados favorecían a Karina Torres y, aunque Mariana también iba arriba en porcentajes, no lograba alcanzar a la integrante de las ‘Perdidas’.

Además, también se ha especulado que la intérprete regresó al reality show 24/7 bajo el acuerdo de convertirse en la primera mujer biológica en ganar el programa; sin embargo, todo se trata de RUMORES y nada está confirmado. ¿Qué pasará tras la polémica?

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