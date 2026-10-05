Paola Suárez FURIOSA por el tercer lugar de Karina: “si me vuelven a llamar de LCDLFM ching*** a su madre”

Este domingo se vivió la tan esperada final de ‘La casa de los famosos México 2026’, sin embargo, los resultados han generado opiniones muy fuertes, pues muchos consideran que el tercer lugar de Karina Torres es injusto, entre ellas Paola Suárez.

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Paola Suárez reacciona al tercer lugar de Karina Torres en LCDLFM

Aunque para muchos Karina Torres no demostró la personalidad efervescente por la que es conocida en redes sociales, merecía apagar las luces de ‘La casa’, por lo que cuando se anuncio su tercer lugar las redes sociales enloquecieron.

Como era de esperarse, las integrantes de ‘las Perdidas’, en especial, Paola Suárez, enloqueció luego del anuncio del tercer lugar de Karina Torres y sin dudarlo en una transmisión en vivo empezó a despotricar de la producción de ‘LCDLFM’:

Karina Torres habitante de ‘La casa de los famosos México’ / Karina Torres es una de las favoritas del reality.

“Yo ya sabía wey, yo ya sabía, pero Karina me había dicho que según le iban a dar el segundo lugar, a mi Karina me dijo, o sea que no mam***, ¿el tercero? O sea no, no mam***” Paola Suárez

Visiblemente molesta, ‘la Patas’ continuó hablando de lo molesta que estaba con la situación y sin chistar le mandó un mensaje a la producción del reality:

“Y si me vuelven a llamar para La casa de los famosos, ¡ching*** a su madre! No me voy a meter” Paola Suárez

Paola Suárez mandando a chingar a su madre a la casa de los famosos!! 🔥 CHINGAS A TU MADRE ROSA MARÍA NOGUERON!! FRAUDE TOTAL #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX https://t.co/ckcRCjDysK — David Arellano (@DavidHernare) October 5, 2026

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¿Por qué la gente está molesta por el tercer lugar de Karina Torres en LCDLFM?

Paola Suárez no es la única molesta por el tercer lugar de Karina en el reality de convivencia, pues en redes sociales es posible encontrar un sinnúmero de comentarios sobre el triunfo de Mariana y el resto de los participantes.

Muchos consideran que ‘La casa de los famosos México’ presuntamente cometieron fraude y que desde el inicio presuntamente ya tenían pactado el triunfo de la ex OV7, por eso, a pesar de que Karina Torres tenía más apoyo en redes sociales, solamente le fue otorgado el tercer lugar:

“Hay que dejar de seguir las cuentas de LCDLF”

“Yo digo que todos reportemos el insta de la casa de los famosos jajajajaj nomás del coraje”

“Asqueroso fraude!!!! Ganó la resucitada y el señor mueble. Nos hicieron la gatada!”

“Yo quería una casa de los famosos con Paola pero no, con lo que le hicieron a Karina mejor nada”

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Rosa María Noguerón estalla tras ser acusada de supuesto ‘fraude’ en LCDLFM 2026. / Redes sociales: La casa de los famosos México.

¿Quién ganó ‘La casa de los famosos México 2026’?

A pesar del descontento del público, Mariana se coronó como la ganadora de la cuarta edición de ‘La casa de los famosos México 2026’, obteniendo un total de 10.825,542 votos por parte del público, según lo reportado por el programa.

En segundo lugar quedó el comentarista de deportes Memo Schutz con 9,834,625 votos, mientras que Karina Torres se quedó con la tercera posición al acumular un total de 9,718,852 votos. Ese Pérez y Gema Garoa, también parte de los 5 finalistas, quedaron en cuarto y quinto lugar respectivamente.

Luego del triunfo de Mariana, no cabe duda que sí podrá hacer realidad sus sueños con el premio de ‘La casa de los famosos México’, ¡los 4 millones de pesos!