Paola Suárez defiende a Karina Torres tras aparente desaire de ‘La Adictiva’ en ‘LCDLFM 2026’: “Gente ignorante”

En estos días, los integrantes de la banda ‘La Adictiva’ han sido motivo de críticas por el aparente desaire que le hicieron a Karina Torres en ‘La casa de los famosos México 2026’. Lo ocurrido generó mucha controversia y los fans, incluyendo algunos allegados de ‘la Perdida’, no han dudado en pronunciarse.

Entre las que dejaron clara su postura se encuentra Paola Suárez, quien es gran amiga de Torres. Durante una transmisión en vivo, se mostró preocupada por el aparente estado anímico de Karina tras los hechos. Te contamos qué dijo.

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Paola Suárez dijo que Karina Torres sí se sintió triste tras aparente desaire de La Adictiva / Redes sociales

¿Qué pasó entre la banda ‘La Adictiva’ y Karina Torres en ‘La casa de los famosos México 2026’?

El pasado viernes 2 de octubre, se celebró la última fiesta en ‘La casa de los famosos México 2026’, en la cual estuvieron presentes algunos de los exhabitantes del reality. En tanto que la banda ‘La Adictiva’ fue la invitada de honor para amenizar el evento.

Algo que llamó la atención de los fans fue que, en algún punto de la celebración, algunos integrantes de la agrupación bajaron del escenario para convivir con los asistentes. En el video del momento, se puede ver cómo saludan a las mujeres de beso, mientras que a Karina simplemente le hacen un gesto con la mano para seguir con su interpretación.

Para muchos, esto fue un acto de discriminación por parte de la banda. Algunos usuarios hasta recalcaron que, aparentemente, Torres se incomodó y/o entristeció tras el aparente desaire, por lo que incluso han hecho llamados para “boicotear” los próximos eventos de ‘La Adictiva’.

Por supuesto, hubo quienes defendieron a la agrupación. Internautas señalaron que no era obligación de los músicos saludar a Karina y tacharon de “exageradas” las acusaciones de discriminación.

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Karina Torres habría sufrido desaire de La Adictiva en LCDLFM 2026 / Redes sociales

Paola Suárez asegura que Karina Torres sí se sintió triste por el aparente desaire de ‘La Adictiva’

En una transmisión en vivo para redes sociales, Paola Suárez habló de lo ocurrido con Karina Torres y ‘La Adictiva’ en ‘La casa de los famosos México 2026’. Comenzó asegurando que a su amiga sí le dolió el desaire de la agrupación.

Admitió que verla así de “triste” también la hizo sentir mal. Considera que lo ocurrido sí fue discriminatorio, ya que, desde su perspectiva, la banda saludó bien al resto de los presentes.

“Yo la conozco y Karina sí se debe haber agüitado. En el momento no lo vio ella así, pero yo sé que Karía sí se agüitó. Si yo sentí feo. Vi que unos saludaban de beso a todas y abrazo, hasta los hombres les andaban dando beso y abrazo. Llega el turno de Karina, que estaba en la fila hasta el final. Yo nomás vi a Karina que andaba con las manitas así. Nomás le hacen así… nada más miré que un muchacho le hace así (con los puños)... como chócalas, como vatos. A todos les daban besos y abrazos”. Paola Suárez

Reiteró que no le gustó ver a su amiga así de “agüitada” y hasta mencionó que Karina sí se identifica como una mujer. Relató que ‘la Perdida’ hasta hizo los trámites para cambiarse el nombre.

“Ustedes saben cómo soy… soy un poquito más fría…pero yo sí sentí feo por mi amiga. Karina, siento que ella sí se identifica como una mujer, ¿sí me entienden? Como una mujer biológica. Por eso ella sí se cambió su nombre y se llama Edna Karina. En su credencial, ella aparece como una mujer”, puntualizó.

Finalizó diciendo que esperaba que los músicos no hubieran actuado de esa manera con mala intención: “Quiero imaginarme que no lo hicieron a propósito y si lo hicieron a propósito, qué mala onda que en el 2026 se vean ese tipo de acciones y luego en cadena nacional (...) qué se puede hacer con esa gente tan ignorante, no es cierto”.

¿’La Adictiva’ se disculpó por el aparente desaire a Karina Torres en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Hasta el momento, la banda ‘La Adictiva’ no se ha pronunciado ante las constantes críticas que ha recibido por lo ocurrido con Karina Torres, finalista de ‘La casa de los famosos México 2026’. Tan solo se han limitado a compartir algunos momentos de la fiesta y promocionar futuros eventos.

Para muchos, esto daría a entender que no les interesa la opinión de la gente y esperarán a que la polémica se termine por sí sola. En tanto que muchos usuarios han asegurado que no asistirán a sus presentaciones y los bloquearán definitivamente de las plataformas digitales.

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