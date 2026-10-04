Karina Torres sufre caída previo a la gran final de ‘La casa de los famosos México 2026’. ¿Sale del reality?

En medio de los preparativos para la gala final de ‘La casa de los famosos México 2026’, Karina Torres causa preocupación tras sufrir una caída. ¿Acaso se saldrá del reality justo antes de su culminación? Te contamos lo que se sabe.

No te pierdas: Wendy Guevara exhibe el bochornoso momento que vivió Karina Torres con cliente: “Dejó huellas por todos lados”

Karina Torres es una de las finalistas de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

El accidente de Karina Torres horas antes de la final de ‘La casa de los famosos México 2026’

Todo ocurrió hace algunas horas. Los finalistas de ‘La casa de los famosos México 2026’ estaban en el patio disfrutando de un momento de relajación antes de todo el estrés que enfrentarán la noche de este domingo 4 de octubre.

Karina Torres se encontraba acostada en uno de los camastros mientras que el resto estaba comiendo en la mesa exterior. En algún punto, ‘la Perdida’ se inclinó hacia atrás con mucha fuerza, causando que el mueble perdiera el equilibrio y que cayera al piso.

La influencer gritó por la impresión, lo que alertó al resto de sus compañeros. Al ver la escena, Memo Schutz corrió en su auxilio y para asegurarse de que todo estuviera bien. Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores y solo provocó risas.

Incluso Mariana bromeó diciendo que todo había ocurrido por la gran “pechonalidad” de Karina. Por supuesto, el hecho no pasó desapercibido en redes sociales. El video del momento se hizo viral y los internautas hicieron memes al respecto. También celebraron que todo estuviera bien.

No mamen Karina se cayó alav JAHSJAHSJAJAJAJAJS —Gracias Memo Ensure siempre corriendo a salvar a su Kari 🫶🏻 #LaCasaDeLosFamososMx #TeamKarinaTorres https://t.co/rVHHOnSi3Z — ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴛʏ ᴋᴀʀɪ🗼ᴏʀʀᴇꜱ (@karivalaktorr) October 3, 2026

¿Mariana se burló de la caída de Karina Torres en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Si bien la mayoría de los internautas se alegraron de que la caída de Karina Torres en ‘La casa de los famosos México 2026’ no pasara de un susto, algunos consideraron que Mariana se “burló de más”. Los detractores argumentaron que el resto de los finalistas no se “rió tanto”, destacando que hasta Memo fue en su auxilio.

Esto provocó una especie de guerra en los comentarios del clip viral. Y es que se ha dicho que, presuntamente, Mariana está siendo víctima de una campaña de desprestigio por haber llegado a la gran final.

Cabe destacar que mucho se ha dicho de la exintegrante de OV7 en las últimas semanas. Según rumores, la producción ya tendría pactado que ella sería la gran ganadora del reality, pues la consideran el “perfil ideal” para este papel.

También se ha especulado que Karina quedaría en cuarto lugar. Se dice que por eso el ‘hate’ hacia otros finalistas ha aumentado últimamente. Recordemos que se ha estado funando a Memo Schutz por su presunto enamoramiento con Brianda. De igual manera, Ese Pérez ha recibido críticas por su “comportamiento naco”.

Lee: Alexis Ayala quiere que gane una mujer La casa de los famosos México 2026, pero ¿descarta a Karina Torres?

Karina Torres en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Cómo votar por tu favorito en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Para votar por tu finalista favorito en ‘La casa de los famosos México 2026’, se deben seguir los siguientes pasos:

Entrar al sitio https://www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota//

Seleccionar a tu participante favorito. Solo se tiene un voto al día. Aquellos con membresía de VIX pueden votar hasta en 10 ocasiones.

Dar clic en ‘Enviar foto’ y listo.

¿Dónde y cuándo ver la gran final de ‘La casa de los famosos México 2026’?

La gran final de ‘La casa de los famosos México 2026’ se llevará a cabo este domingo 4 de octubre. Comenzará a las 8:30 pm. Se podrá ver por el canal de ‘Las Estrellas’ y la aplicación de VIX.

Los finalistas son:

Ese Pérez

Memo Schutz

Gema Garoa

Mariana

Karina Torres

Cabe mencionar que, a lo largo de la semana, Ernesto Laguardia y Yahir se coronaron con el séptimo y sexto lugar, respectivamente. Si bien muchos han dicho que esto fue un “fraude”, la productora Rosa María Nogueron sostiene que todo ha sido transparente y avalado por un notario público.

Mira: Karina Torres confiesa qué sintió por Masad dentro de La casa de los famosos México; ¿se enamoró del árabe?