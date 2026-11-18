A tres meses del trágico accidente aéreo que mató a tres amigos de William Valdés, se da a conocer que una avioneta se desplomó en Apodaca, Nuevo León. De acuerdo con los primeros reportes, había seis ocupantes. Te contamos lo que se sabe hasta el momento.

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Filtran video de la aeronave que se desplomó en Monterrey HOY, 18 de noviembre / Redes sociales

Avioneta se desploma en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, HOY, 18 de noviembre

Todo ocurrió durante la tarde de este miércoles 18 de noviembre, en Apodaca, Nuevo León. Una avioneta se desplomó cerca del Aeropuerto Internacional del Norte y terminó incendiada en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.

Los servicios de emergencia se movilizaron rápidamente y confirmaron que había seis tripulantes. Afortunadamente, no hubo víctimas mortales. El incidente solo afectó la circulación, pues el hecho ocurrió en una de las vías de conexión entre la zona metropolitana de Monterrey y el norte del estado.

En los videos del hecho que circulan en redes sociales, se puede ver a la avioneta pasar por delante de los carros y finalmente detenerse al costado de la carretera.

Se desconoce la causa exacta. Sin embargo, han surgido diversas especulaciones sobre lo que habría ocurrido realmente. Una de ellas apunta a que hubo una falta de potencia en el despegue, provocando que el piloto perdiera el control en algún punto.

Las autoridades continúan investigando la causa del incidente. En tanto que los internautas les han deseado todo lo mejor a los tripulantes para su pronta recuperación.

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¿Qué pasó con los tripulantes que iban en la avioneta que se desplomó en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, HOY, 18 de noviembre?

Como se mencionó anteriormente, elementos de Protección Civil, bomberos y paramédicos de Nuevo León llegaron al lugar del accidente para revisar a los heridos y controlar el fuego. Se confirmó que había dos miembros de la tripulación y cuatro ocupantes.

Según se dijo, los tripulantes fueron valorados en el lugar y se constató que solo tenían heridas menores. Se desconoce si fueron llevados al hospital para una evaluación más exhaustiva

Por otra parte, se informó que el incendio ya había sido controlado y que se estaba investigando a fondo para saber cuál fue la causa exacta del accidente.

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¿Las autoridades de Nuevo León ya han dado algún anuncio sobre el accidente?

Este acontecimiento ha hecho que muchos recuerden la muerte de Débora Estrella, una conductora de Monterrey, tras el desplome de una avioneta en septiembre.

Hasta el momento, las autoridades de Nuevo León no han dado ningún anuncio oficial sobre el accidente ocurrido este 18 de noviembre en Nuevo León. Tampoco hay declaraciones de los sobrevivientes.

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